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Dünya Somali ordusu Eş-Şebab ile çatıştı!
Dünya

Somali ordusu Eş-Şebab ile çatıştı!

Somali ordusunun düzenlediği operasyonlarda Galgadud'da stratejik önemdeki Wahbo bölgesinin Eş-Şebab örgütü üyelerinden temizlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 15:38:00 -
Somali ordusu Eş-Şebab ile çatıştı!

Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Abdullahi Ali Aonod, basına yaptığı açıklamada, salıdan itibaren Eş-Şebab üyeleriyle bölgede çatışmalar yaşandığı bilgisini paylaştı.

Aonod, çatışmalar sonucunda Eş-Şebab üyelerinin Wahbo bölgesinden geri çekildiğini ve bölgede kontrolün yeniden sağlandığını kaydetti.

Öte yandan aynı bölgedeki Warhole, Elbore ve Elgorof köyleri de Eş-Şebab örgütünden temizlendi.

Yaklaşık 15 yıldır Eş-Şebab'ın kontrolünde olan ve başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Galgadud'un merkezinde yer alan Wabho'nun stratejik önemi bulunuyor.

Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.

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