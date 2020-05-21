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Somali muhalefeti: AMISOM'a bağlı olmayan Etiyopya birlikleri işgalcidir

Yeniakit Publisher
2020-05-21 04:06:54 -
Somali muhalefeti: AMISOM'a bağlı olmayan Etiyopya birlikleri işgalcidir

İSTANBUL (AA) - Somalili muhalif partiler, ülkelerinde Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) bağlı olmayan Etiyopya birliklerini işgalci olarak gördüklerini açıkladı.

Ulusal Partiler Forumu, Wadajir Partisi, Hiigsi Koalisyonu ve 1 Temmuz Değişim İttifakı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Etiyopya birliklerinin ülkenin istikrarına zarar verdikleri ve iç meselelere müdahil oldukları belirtildi.

Bu birliklerin son olarak 4 Mayıs'ta bir yardım uçağının düşmesine yol açtıkları hatırlatılan açıklamada, Birleşmiş Milletller ambargosuna rağmen Jubaland eyaletine ağır silahlı Etiyopya güçlerinin konuşlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Etiyopya birliklerinin ayrıca gelecek meclis ve başkanlık seçimlerine müdahale etmeyi planladığı vurgulayarak, Etiyopya ordusunun 2007-2008 yılında ülkeye yaptığı askeri müdahalenin binlerce sivilin ölümüne ve milyonlarca insanın evsiz kalmasına yol açtığı ileri sürüldü.

Görevini yapmadığı gerekçesiyle AMISOM Özel Temsilcisi Francisco Madeira'nın istifasının istendiği açıklamada, AMISOM altında olmayan tüm güçlerin işgalci olarak görüldüğü ve halkın dış güçlere direnmesi gerektiği vurgulandı.

Somali'de 6 muhalif partinin yer aldığı Ulusal Partiler Forumu'nda, eski cumhurbaşkanları Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud gibi isimler de yer alıyor.

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