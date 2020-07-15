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Aktüel

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:30:52 -
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

ABUJA (AA) - Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Fermacu, Twitter paylaşımında, "Milletim ve şahsım adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dualarına katılıyor, Cumhuriyet'inizi korumak için şehitlerinizin fedakarlığı ve cesur vatandaşlarınızın derin kararlılığını anıyoruz. Düşüncelerimiz sizinle." ifadelerine yer verdi.


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