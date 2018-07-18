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Soma Holding patronuna büyük şok! İflasını istediler

2014 yılında tam 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağının işletmecisi Soma Holding’in 2 şirketi için iflas davası açıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:52
Soma Holding patronuna büyük şok! İflasını istediler

TÜRKİYE’NİN en büyük nakliyecilik kooperatiflerinden biri olan 350 ortaklı Soma Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, uzun yıllar Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin ürettiği kömürlerin taşımacılığını yaptı. 13 Mayıs 2014’te meydana gelen facia sonrası şirketten olan alacaklarını tahsil edemeyen kooperatif icra takibi başlattı. İcra takibi kesinleşirken şirket takibe itiraz etti. İtirazı değerlendiren icra müdürlüğü takibi durdurdu

İKİ ŞİRKETİ İÇİN DE…

Kooperatif avukatları bu kez iflas yolu ile takibe geçti. Hem Soma Kömür AŞ’ye hem de Tilaga Madencilik Ve Sınai Yatırımlar AŞ’ye karşı iflas istemli dava açıldı.

 

SPİNE TOWER’I İNŞA ETMİŞTİ

Tilaga AŞ’ye karşı açılan davanın son duruşması geçen 27 Haziran’da yapıldı. Söz konusu dosyada, kooperatifin alacağı 287 bin 474 lira. Mahkeme, bir sonraki duruşma için Eylül ayı başına gün verdi.

İflası istenen 59 milyon TL sermayeli Tilaga AŞ, Maslak’taki Spine Tower’ın müteahhitliğini üstlenmişti. Tilaga adına kayıtlı 60 kadar değerli gayrimenkule ise, alacaklı bankalar ipotek koydurmuştu. Bu arada, Tilaga AŞ üzerinde, TMSF’nin de bir tedbir kararı bulunuyor.

SOMA KÖMÜR İÇİN DE İFLAS DAVASI

Soma Nakliyeciler Kooperatifi’nin, yine iflas talebi ile Soma Kömür AŞ’ye karşı açtığı davanın son duruşması ise 12 Temmuz’da İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde yapıldı.

KÖTÜ KARAR GEÇEN HAFTA ÇIKTI

Öte yandan, Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrası açılan davada karar geçen hafta çıktı. Soma davasında Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 6 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluğun devamına karar verilmişti.

Hürriyet

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:52
  1. İstanbul
  2. Soma Holding
  3. İflas

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