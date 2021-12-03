Solunum problemi çekiyordu! Bakın burnundan ne çıktı

Bir adamın burun boşluğundan çıkan diş, oksijen akışını engelleyerek uzun süre nefes almada zorluk yaşamasına neden oldu.

38 yaşındaki adamın doktorları, nadir görülen vakayı perşembe New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışmada bildirdi.

New York'taki Mount Sinai Hastanesi'ndeki kulak, burun ve boğaz kliniğini ziyaret eden adam sağ burun deliğinden nefes almakta zorluk çektiğini, bu sorunla birkaç yıldır boğuştuğunu söylemişti.

Doktorlar çalışmada, fizik muayenenin septumda (iki burun deliğini ayıran kıkırdakta) sapma olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Muayene, septumun arkasındaki 2 cm'lik perforasyonu ve kalsifiye tıkanıklıkları da açığa çıkardı.

Bir burun muayenesi yöntemi olan rinoskopiyle sağ burun deliğinin tabanında "sert, hassas olmayan, beyaz bir kitle" olduğu saptandı.

Paranazal sinüslerin veya burun boşluğunu çevreleyen hava dolu yerlerin bilgisayarlı tomografi (BT) taraması sağ burun boşluğunda "ters dönmüş ektopik dişle uyumlu, net hatlara sahip radyodens bir kitle" olduğunu gösterdi.

Hastanın 14 mm uzunluğundaki dişi ameliyatla alındı. Doktorlar ameliyattan üç ay sonra yapılan kontrolde hastanın nefes darlığının düzeldiğine dikkat çekti.

Ektopik dişler oluşum sırasında olağan seyrini takip etmeyen ve genellikle olmaması gereken yerlerde büyüdüğü görülen türdendir. Bu tür dişler yollarından sapma dışında çeşitli nedenlerle oluşabilir. Bazen süt dişlerinin değişimi sırasında yetişkin kalıcı dişler çıkabilir ve süt dişi ağızda garip bir pozisyonda kalabilir. Çene büyüme hızındaki veya diğer dişlerin pozisyonlarındaki anormallikler de bu soruna neden olabilir.

Bununla birlikte, ABD Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'nin 2011'de yayımladığı araştırmaya göre, ektopik diş oluşumunun tedavi edilmemesi çene darlığına, kalıcı dişler için yetersiz alana ve ayrıca çarpık dişlere neden olabilir.

Independent'in haberine göre; araştırmacılara göre nüfusun sadece yüzde 0,1'i ile yüzde 1'inde görülen ektopik dişler ender karşılaşılan bir durum.