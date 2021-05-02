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Gündem Sollama yapmak isterken göle uçtu
Gündem

Sollama yapmak isterken göle uçtu

Arnavutköy'de araç sollamak için manevra yapan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek göle uçtu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 10:26:00 -

Kaza, Arnavutköy - Başakşehir yolu Şamlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, önünde ilerleyen kamyoneti sollamak için şerit değiştiren otomobil sürücüsü, karşısından gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil göle uçtu.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla göldeki araçtan çıkartılan iki kişi ambulans ile Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Göle uçan otomobil gölden çıkarılmasının ardından çekici yardımıyla götürülürken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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