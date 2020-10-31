  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Solhanspor'da Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

Solhanspor'da Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-31 18:57:59 -
Solhanspor'da Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıkları sürüyor

BİNGÖL (AA) - Solhanspor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşmanın oynanacağı Karşıyaka Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Şahin yönetiminde fitness ve daha sonra servis manşet çalışması yapan Solhansporlu oyuncular, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Başantrenör Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe HDI Sigorta ile son derece önemli bir maç oynayacaklarını söyledi.

Maçta Bingöl ve Solhan'ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Şahin, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabah akşam çift antrenman şeklinde devam ediyoruz. Fenerbahçe gerçekten ligi forse eden, bireysel sporcu kalitesi son derece yüksek, değerli teknik adamları olan bir takım. Biz kendimizi bilerek bu maça hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Fenerbahçe HDI Sigorta ile yapacakları maçın son derece keyifli geçeceğine inandığını aktardı.

Antrenmanı izleyen ve oyunculara moral veren kulüp başkanı Ziya Sözen de kendileri için 2 Kasım'ın tarihi bir gün olacağını söyledi.

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın ardından Galatasaray HDI Sigorta'yı da konuk edeceklerini hatırlatan Sözen, "Pazartesi günü Bingöl olarak Fenerbahçe'yi misafirperverliğimize gölge düşürmeden en güzel şekilde misafir edeceğiz. Favori görünse de Fenerbahçe'ye sürpriz yapıp onları puansız şekilde İstanbul'a göndermek istiyoruz." diye konuştu.

Sözen, maçın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak olmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından ..
Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!
Siyaset

Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir’deki deprem sonrası siyasi şov kokan paylaşımıyla büyük infiale neden oldu. Binlerce tepkinin ..
Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”
Gündem

Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”

Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü mücadele tüm hızıyla sürerken Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikle..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay