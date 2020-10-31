Solhanspor'da Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıkları sürüyor

BİNGÖL (AA) - Solhanspor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşmanın oynanacağı Karşıyaka Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Şahin yönetiminde fitness ve daha sonra servis manşet çalışması yapan Solhansporlu oyuncular, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Başantrenör Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe HDI Sigorta ile son derece önemli bir maç oynayacaklarını söyledi.

Maçta Bingöl ve Solhan'ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Şahin, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabah akşam çift antrenman şeklinde devam ediyoruz. Fenerbahçe gerçekten ligi forse eden, bireysel sporcu kalitesi son derece yüksek, değerli teknik adamları olan bir takım. Biz kendimizi bilerek bu maça hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Fenerbahçe HDI Sigorta ile yapacakları maçın son derece keyifli geçeceğine inandığını aktardı.

Antrenmanı izleyen ve oyunculara moral veren kulüp başkanı Ziya Sözen de kendileri için 2 Kasım'ın tarihi bir gün olacağını söyledi.

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın ardından Galatasaray HDI Sigorta'yı da konuk edeceklerini hatırlatan Sözen, "Pazartesi günü Bingöl olarak Fenerbahçe'yi misafirperverliğimize gölge düşürmeden en güzel şekilde misafir edeceğiz. Favori görünse de Fenerbahçe'ye sürpriz yapıp onları puansız şekilde İstanbul'a göndermek istiyoruz." diye konuştu.

Sözen, maçın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak olmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.