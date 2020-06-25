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Spor

Solhanspor, pasör Orçun Ergün ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:18:18 -
Solhanspor, pasör Orçun Ergün ile anlaştı

BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Solhanspor, geçen sezon Halkbank'ta oynayan pasör Orçun Ergün ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, takımı yeni sezona hazırlamak için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Voleybolda Doğu Anadolu Bölgesi’nin takımı olduklarını ve yeni sezonda Efeler Ligi'ne renk katacaklarını aktaran İslamoğlu, "AXA Sigorta Efeler Ligi’nde kalıcı olmak ve gençlerimizin geleceğine dokunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için de iyi bir ekip gerekiyor. Bizler de ekibimizi oluşturuyoruz. Daha önce Galatasaray'dan pasör Muzaffer Yönet kardeşimizi transfer etmiştik. Bugün de Halkbank’tan pasör Orçun Ergün kardeşimiz ile anlaştığımızı duyuruyoruz. Pasör eksikliğimiz kalmamıştır. Diğer pozisyonda eksik olan sporcularımız için görüşmelerimiz devam ediyor. Sporcularımız ve kulübümüz için sürecin hayırlı geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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