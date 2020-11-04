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Spor Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta maçına hazır
Spor

Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:16:00 -
Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta maçına hazır

BİNGÖL (AA) - Solhanspor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı 6. hafta erteleme maçı hazırlıklarını tamamladı.

Solhanspor'u oyuncular, karşılaşmanın oynanacağı Karşıyaka Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Şahin yönetiminde ısınma hareketleri ve topla çalışma yaptı.

Başantrenör Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta ile yapacakları karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye için son derece önemli olan Galatasaray Spor Kulübü ile voleybol branşında yapacakları maçın son derece önemli olduğu belirten Şahin, bunun için hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

Şahin, takımda herhangi bir eksikliklerinin bulunmadığını ve voleybol izleyicisine güzel bir maç izlettirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Bireysel değil takım halinde oyun oynamayı denediklerini aktaran Şahin, "Biz takım halinde oynadığımızda çok daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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