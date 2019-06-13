0553 313 94 23

Solhan’da ilk kez "Histerektomi" operasyonu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ilk kezHisterektomi (Rahim Alınması) ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:26
Solhan’da ilk kez "Histerektomi" operasyonu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ilk kezHisterektomi (Rahim Alınması) ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı.


Solhan Devlet Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Anıl Kulaksız, bölgede nadir yapılan bir operasyon gerçekleştirerek ilçede bir ilki gerçekleştirdi. İlçe hastanelerin normal hastaların tedavi edildiği ancak az ilerlemiş bazı hastalıklar ile küçük operasyonların bile yapılmayıp bu hastaların il merkezlerine veya büyük hastanelere sevk edildiği kurumlar olarak düşünüldüğünü belirten Kulaksız, kendilerinin bu anlayışta bir yaklaşım göstermediklerini belirtti.


Amaçlarının yapabilecekleri şeyleri yapıp mümkün olan en az sevki gerçekleştirmek olduğuna değinen Dr. İbrahim Anıl Kulaksız"Çünkü insanların maddi durumu çok iyi değil. Sevk etmek daha kolay, başımız daha az ağrır, daha az sorunla karşılaşırız ama sevk yaptığınız zaman hasta oraya gidiyor, hasta yakınları gidiyor, orada kalacak yerleri var mı, ulaşımları nasıl onları da düşündüğümüz zaman yapabileceğimiz şeyleri imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sürekli idare ile daha fazla ne yapabiliriz tartışmasını yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ameliyat setiydi. Ameliyat setimizde bir eksiklik vardı. Bu arada diğer ilçelerde de bulunmayan bir settir. Çok yapılan bir ameliyat değil Bingöl merkezde de çok yapılan bir ameliyat değil. Ama onu yapabilecek bilgi birikime sahiptik. Ameliyathane ekibimizde, hemşirelerimiz, personellerimiz bu konuda yapabileceklerini düşünüyorduk. Çok iyi bir anestezi doktorumuz var. Onun verdiği güven ile eğer set gelirse biz bu ameliyatı yapabiliriz dedik.Bunu idare ile paylaştık, seti getirmek için çok uğraştık ama sonunda getirdik. Geldikten sonrada ilk ameliyatımızı yaptık. Ameliyatımız başarılı geçti. Sonucunda da hastamız şuan gayet iyi, bir terslik olmazsa hastamızı ameliyattan iki gün sonra taburcu edeceğiz"dedi.


Bu tip vakalarıngenelde Elazığ’a gönderildiğini anımsatan Kulaksız," Burada yapıyor olabilmemiz hastalar açısından büyük bir nimet olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız ameliyat, rahim ve yumurtalık alma ameliyatıydı. Bu hastamızın çok uzun süredir devam eden bir ağrısı var. Rahmi normal bir kadın rahmine göre büyümüştü. Bu fazla kanamaya ve şiddetli ağrılara neden oluyordu. Rahmi aldıktan sonra bu ağrıların bu şikayetlerin geçeceğini düşünüyoruz. Hasta açısından da önemli bir şey oldu. Ameliyatta da her hangi bir sorun çıkmaması bizim açımızdan sevindirici bir gelişmeydi. Ekip gerçekten çok özverili ellerinden gelen her türlü çabayı saf ediyorlar"ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtüsü yasağı mahkemeye taşınıyor
    1. Başörtüsü yasağı mahkemeye taşınıyor
    2. Başkan Öküzcüoğlu Akşener’i 5 Eylül..
    3. Tarsus’ta mahalleli beklediği asfalta..
    4. Hareket halindeki kamyonun lastikleri..
    5. "Hububat ihracatını 2 katına..
    6. AK Parti’li Demirtaş’tan, CHP’li..
    7. Arama motoru,e-posta ve asistan..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    9. Kuru patlıcan dolması | Patlıcan..
    10. Elazığ’da YKS’ya girecek öğrenciler..
    11. Aynı mekana gelip görüşmediler! Yeni..
    12. İngilizler peşine düştü, paha..
    13. Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Yerle..
    14. 10 çocuğu ve 35 torununu teşi ile yün..
    15. NEVÜ ASEM’den “Ulusal ve Uluslararası..
    16. Kayıp çocuklar için TBMM’ye araştırma..
    17. Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul..
    18. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    19. Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe’de
    20. Kiraz yüklü tır seyir halinde alev..
    21. Başkan Aras; “Hepimizin ortak paydası..
    22. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama..
    23. 1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye..
    24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15..
    25. Aranma motorunda ilk sıradakine çok..
    26. AKİP’in başarılı öğrencilerine..
    27. Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle..
    28. Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu..
    29. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    30. TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı