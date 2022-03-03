Solhan Belediyesi'nden Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi! Çevre dostu yatırım

Solhan Belediyesi, bu yıl Boğlan Mahallesi yamacına yerleştirdiği ve yakın zamanda enerji üretimine başlayacak olan güneş enerji panelleri sayesinde önemli gelir sağlamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, proje hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

Gelir sağlayacak

Solhan Belediye’sinin ‘Yenilenebilir Enerji’ ile hem belediyenin enerjisini karşılayacaklarını aynı zamanda belediyeye gelir sağlayacağını belirten Yıldız, şunları ifade etti: “Günümüzde enerji artık önemli bir noktadır. Belediyelerin enerji konusunda cidden maliyetleri çok fazla. Özellikle Solhan Belediyemizin 4 adet su kuyusu var. Yazın biz bunları 7/24 esaslı çalıştırıyoruz. Yaklaşık olarak 120 bin TL aylık elektrik faturamız geliyor. Yıla böldüğünüzde Solhan Belediyesi yaklaşık 1 milyon 500 bin elektrik faturası ödüyor. Enerji günümüzde artık olmazsa olmazlardandır. Özellikle yenilenebilir güneş enerjisiyle alakalı bir çalışma başlattık. En azından hiçbir kazancı olmazsa bile belediyemizi bu fatura yükünden kurtarabilirsek çok büyük bir başarıdır. Birkaç kurumla irtibata geçip istişare ettik, en nihayetinde Vakıf Katılım’dan bir kredi kullandık. Kredimiz; belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmayacak şekilde 60 ay boyunca Vakıf Katılım orayı çalıştıracak 60 ay sonunda orası tamamen Solhan Belediyesi’ne geçmiş olacak. Solhan Belediyesi hem tükettiği enerjiyi karşılamış olacak hem de onun dışında yılda en az 1 milyon civarında da gelir sağlayacak.

Belediyeye kaynak aktaracak proje

Başkan Yıldız, şöyle devam etti: “Bizim kullandığımız enerji 540 kV bunun bize sağlayacağı enerji yaklaşık 1 mV 973 kV’dir. Dolayısıyla bizim kullandığımızın dışında kalanı da inşallah anlaşmalı olduğumuz Fırat Elektrik kurumuna aktarılacaktır. Böylece belediyemizi hem elektrik külfetinden kurtarmış olacağız hem de belediyemiz bu manada artıya geçmiş olacak. Yaklaşık yıllık en az 1,5-2 milyon civarında Solhan Belediyesi kâra geçmiş olacak. Günümüzde belediyeler artık zor şartlarda hizmet ediyor. Özellikle bizim bölgelerde gelir yok denecek kadar az. Böyle olunca bizim bu ve benzeri projeleri hayata geçirmek için muhakkak bir gayret sarf etmemiz lazım. Tabi şu an 1 mV ama bunu 4-5 mV’a çıkartmak için çalışmamız var. Yine Avrupa Birliği üzerinden bir hibe arıyoruz bir hibe bulduğumuzda da burayı en az 4 mV’a yükseltip ciddi manada Solhan Belediyesini rahatlatacak ve oradan bir gelir sağlayacak. O gelirle de inşallah Solhan’ımıza çok da iyi ve kaliteli hizmet sunmuş olacağız. Birçok belediye artık altyapı-üstyapı belediyeciliğinden kendini kurtarmak zorunda. Günümüz belediyeciliği artık altyapı-üstyapı ile olmuyor. Sosyokültürel Belediyeciliğinin yanında bir de belediyenin maliyetini düşürecek projeler hayata geçirmek gerekir. Dediğim gibi ‘Bu, belediyemizin elektrik giderlerini oradan karşıladığımız gibi aynı zamanda belediyemize de kaynak aktaracak bir projedir’. Bu projemizi inşallah 15 gün içerisinde bitirmiş olup ileti hattına elektriği vermiş olacağız. projemizin Solhanımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

‘Doğa dostu, yeşil dostu yenilenebilir enerji’

Başkan Yıldız, Yenilenebilir Enerjinin sağlık açısında zararlı olduğu yönünde yapılan eleştirilere şu yanıtı verdi: “Bu konuda maalesef vatandaş yanlış bilgilendirilmişti. İsmi üzerinde ‘Doğa dostu, yeşil dostu yenilenebilir enerji’ diye. Kesinlikle cebimizde taşıdığımız telefon kadar bir zararı yok. Zaten yeni dönemde devlet diyor araziyi kullanmayalım bu projeleri binaların çatılarına yerleştirelim. Şimdi zararı olan bir şeyi getirip binaların çatılarına yerleştirmek mümkün mü. Asla bir zararı yok. Böyle bir zararı olsa inanın en başta ben karşı çıkar ve o projeyi oraya koymazdım. Maalesef ortada dolaşan kirli bilgiler var o kirli bilgiler neticesinde de insanlar böyle düşünüyorlar. En nihayetinde onlar da araştırdılar, gördüler ki kabul ettiler. Elhamdulillah projemiz bitti. Solhan Belediyesi güzel bir tesise kavuşacağı gibi ciddi manada da elektrik giderini sıfırlamış olacak ve bu da Solhan Belediyesi için güzel bir proje oldu.”

Kubbet-üs Sahra Mescidi ve parkı

Solhan’da yaklaşık iki ay önce yapımına başlanan Kubbet-üs Sahra Mescidi tamamlandı. Başkan Abdulhakim Yıldız, mescidin ibadete açıldığını, vatandaşların temiz hava alabilmeleri için mescit bölgesinde yeşil alan ve kamelyalar kurduklarını belirterek bu ve benzeri çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Boğlan Mahallesi Mini Terminal yanında yapımına başlanan Kubbet-üs Sahra Mescidi ve çevre düzenlenmesi tamamlandı.

Hizmete sunuldu

Daha önce ilçe mezbahanesi olan alan, eski görüntüsünden uzak huzur veren bir alana dönüştü. İlçe halkı ve mahallelinin oturup zaman geçirebilecekleri yeşil alan oluşturulup, ortasına da mescit yapıldı. Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılan mescit ve parkı incelemede bulundu. Başkan Yıldız, incelemelerin ardından alanın dönüşümü, mescid ve parkla ilgili detayları paylaştı.

Vatandaşlara açık

Kubbet-üs Sahra Mescidi’nin yapım sürecini anlatan Başkan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Biliyorsunuz burası daha önce ilçe mezbahanesiydi. Dolayısıyla mezbahane yeri sıkıntılı olunca mezbahaneyi buradan kaldırmak durumunda kaldık. Bu alanı değerlendirmek için de böyle bir karar aldık. Kubbet-üs Sahra biliyorsunuz Müslümanlar için gerçekten değerli bir yer. İçimde bir ukteydi ‘Acaba bunu Solhan’da yapabilir miyim’ diye. Doğrusu çok araştırdım en son Yozgat’ta bir firmanın bunu yapabileceğini gördük. Gittik, görüştük, anlaştık, işte Solhan’ımıza bu mescidi kazandırdık. Yaklaşık iki ay önce çalışmalara başlanmıştı, Elhamdulillah kısa sürede de bitirdik. Şu an vatandaşlara açık bir şekilde hizmet veriyor. Çimlerimiz ekildi, ağaçlarımız dikildi, kamelyalarımız kuruldu. Bizim amacımız zaten buydu, Solhan’ımızı devralırken vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın çocuklarıyla nefes alabilecekleri, oturabilecekleri alanlar oluşturabilmekti. Dolayısıyla bu da onlardan bir tanesiydi. Gerçekten çok güzel oldu. Ben ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu ve benzeri projeleri Solhan’ımıza kazandırmak için gayretlerimiz-çabalarımız olacaktır. Solhan halkına en iyi hizmeti verebilmek için gayret-çaba sarf ediyoruz.”

Yeşi̇l alan 100 bi̇n metrekareye çıkartıldı

Yeşil alan oluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan Abdulhakim Yıldız, şunları kaydetti: “İnanın biz geldiğimizden beri yeşil alan noktasında cidden önemli mesafe katettiğimize inanıyorum. Biz geldiğimizde Solhan’da 6 bin metrekare yeşil alanımız vardı, şu an Allah’a şükürler olsun 100 bin metrekare civarına çıkarttık yeşil alanlarımızı. Allah bir aksilik vermezse inşallah önümüzdeki yıl içinde de en az bir parkı hayata geçiriyoruz. O da 2 bin küsur metrekarelik bir alan.”

Recep Tayyip Erdoğan Açık Alan Spor Kompleksi

Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, şunları söyledi: “Bir şehrin eğitim alanlarının dışında sosyal, kültürel ve sportif alanları da önemlidir. Bu alanlarda yapılacak çalışma ve etkinlikler ile hem farkındalık oluşur hem de bireyler arasında kaynaşma ile kişisel etkileşim olur. Bu kapsamda yaptığımız açık alan spor kompleksi projesi ile farklı etkinliklere olanak sunma gayretinde olduk. Projeyi uygulamak istediğimiz alan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait arsaydı. Yapacağımız proje de spor kompleksi olduğundan kurumla irtibata geçtik ve muvafakat verildi. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bölgesinde bulunan arsanın muvafakatini aldıktan sonra hazırladığımız Açık Alan Spor Kompleksi projemizin ihalesini 2016 yılında yapıp yine aynı yıl içerisinde inşasını da tamamladık. Yeni Mahallemizde Solhan Devlet Hastanesinin doğusunda bulunan 40 bin metrekare alanda uyguladığımız proje ile ilçemize büyük bir park kazandırdık. Yaptığımız bu proje ile ilçeye kazandırdığımız Açık Alan Spor Kompleksi’ne Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın ismini uygun gördük.”

Doğal gaz çalışmaları

Başkan Abdulhakim Yıldız, 2019 Mart ayından bu yana seçim sürecinde vaat ettiğimiz birçok projemizi gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı: “Bunlardan en önemlisi de güzel ilçemiz Solhan’ı doğal gaza kavuşturmaktı. Belediye olarak birçok sorumluluğu üstlenerek ilçemize böylesine güzel bir hizmeti kazandırdık. Şu anda ilçemizde kısa bir süre olmasına rağmen, 3 bin 500 abonemiz aktif bir şekilde doğal gazı kullanmaktadır. Doğal gazı sadece ekonomik boyutuyla değil bu kadar havası temiz olan bir ilçede kışın neredeyse bütün ilçe sis tabakasına bürünüyordu. Şu an bakıyorum doğal gaz kullanılan bölgelerimizde çok kirli bir hava söz konusu değil. Diğer bölgelerde ise bu sıkıntı devam ediyor. İnşallah 2022 yılı ve sonrasında ilçemizdeki doğal gazı tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bundan sonraki mücadelemizde ilçemiz için en iyi şekilde hizmet etmek için gayretlerimiz, çabalarımız devam edecektir. Doğalgazın ilçemize verilmesinde emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum.”

Gençlerin hayatlarına dokunulacak

Başkan Abdulhakim Yıldız, “Gençlerimiz için çok çalışmamız gerektiğine inanan biri olarak, gençlerimizin sosyal hayatlarına dokunma gayretindeyiz. Bu bağlamda gençlerimize hitap edecek yapılar inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Millet Kıraathanesi hem gençlerimizin zihin dünyalarını dolduracak bir alan olacak hem de kültürel çalışmalarımızın merkezi olacaktır” dedi.

Yıldız, şöyle konuştu: “Solhan Belediyesi olarak kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ağımıza yenilikler katma uğraşındayız. Millet Kıraathanesi ile ilçemizde sosyal alanda büyük bir boşluğu doldurmayı hedefliyoruz. Bu projemizle çocuklarımızı ve gençlerimizi sokağın kötülüklerinden uzak tutma gayretindeyiz. Bu projemiz inşallah çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklarından koruyacak, onların istediği konseptte bir yapı ile hizmet sunacaktır. 160 kişilik sinema ve konferans salonunun olacağı Millet Kıraathanesi’nde çay, simit, bilgisayar, internet (wi-fi), günlük ulusal gazeteler, mini kütüphane, ders çalışma salonu gibi ücretsiz hizmetlerimiz halkımızın kullanımına sunulmaktadır. Millet Kıraathanesi’nde bireysel çalışma masaları bulunacak. Okula giden çocuklarımız; günlük ödevlerini yaparken, sınavlara hazırlanan gençlerimiz de sessiz bir ortamda çalışma imkânına kavuşmuş olacaklar. Günlük ulusal gazeteleri takip eden vatandaşlarımız aynı zamanda mini kütüphanemizden de faydalanabilecek. Projemizin ihalesini gerçekleştirdik, yapımına devam edilmektedir.”

5 adet 20x40 halı saha projesi̇

Bu yıl Solhan genelinde 7 tane halı saha yaptıklarını hatırlatan Başkan Abdulhakim Yıldız, şunları aktardı: “Kaba yapıları bitti sadece halı serme işlemleri kaldı. Halıları da inşallah firma en yakın zamanda getirip döşeyecek. Biz gençlerimizi seviyoruz, onlara önem veriyoruz. Dolayısıyla bu gençlerimizin sosyal etkinlik ve faaliyetlerini yapabilecekleri alanları oluşturma gibi görevimiz var. Biz de bunları bildiğimizden ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan almış olduğumuz 5 adet hibe halı sahanın üzerine 2 tane de biz ilave ederek bu sayıyı 7’ye çıkarttık. Halı sahalarımız faaliyete geçtiğinde ben inanıyorum gençlerimiz orada geçirdiği vakit içinde sigara ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak kalmış olacaklar. Bu da bizim için çok değerli ve kıymetlidir.”