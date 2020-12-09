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Spor Soldado'dan Türkiye sözleri: Sanki orada...
Spor

Soldado'dan Türkiye sözleri: Sanki orada...

Fenerbahçe'nin eski İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, Türkiye'deki günlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:50:00 -
Soldado'dan Türkiye sözleri: Sanki orada...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Soldado, Türkiye'deki süreç ve Tottenham'da Kane'in arkasına düşüşüne dair açıklamalarda bulundu.

İspanyol forvet, kariyerini La Liga ekibi Granada'da sürdürüyor.

Soldado, Tottenham'da oynadığı döneme dair; "En büyük değişimi İngiltere'de yaşadım. Aşırı fiziksel bir futbol vardı ve şartların üstesinden gelmeliydim. Kane ile tanıştım ve onun yükselişini gördüm. Avrupa Ligi'nde süre almaya başladı ve gözlerimin önünde bir uçağa dönüştü." dedi.

"Sanki Türkiye'de değildim"

35 yaşındaki Soldado, Fenerbahçe ile ilgili; "2 yıl Türkiye'deydim ve son sezonumda eşime 'Burada ne yapıyoruz biz?' diye sordum. Kendimi yaşlı hissediyordum. Sanki orada değilmişim gibi hissettiriyordu." açıklamasında bulundu.

"Dışarıda bırakıldım"

Tecrübeli forvet açıklamalarının devamında; "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde geçen yıllarıma rağmen, Fenerbahçe'deki 2 sezon sonrası Avrupa Ligi'nin dışında kaldım. Şimdi Granada'yla birlikte mükemmel bir grupla beraber oynuyorum." dedi.

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