  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Özgür Özel, Cumhuriyet’e konuşmuştu! İletişim Başkanı Duran: Dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmıyor

Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde

Fethiye’de Şampiyonlar Ligi final tarifesi: Galatasaray maçının bilet fiyatlarını duyanlar şaşkına dönüyor

İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?

Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor!

ABD’nin saldırısında derin şüphe: Önce terörle karıştır sonra müdahale et

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor

MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'

İki grup arasında çıkan kavga ölümle bitti!

Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular
Gündem Solcuların "THY’nin Libya seferi" yalanı ellerinde patladı
Gündem

Solcuların "THY’nin Libya seferi" yalanı ellerinde patladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Solcuların "THY’nin Libya seferi" yalanı ellerinde patladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağının “misilleme endişesiyle Libya’ya inişten vazgeçtiği” yönündeki akılalmaz yalan hakkında jet hızında açıklama yayınladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul–Bingazi seferinin, varış meydanındaki rüzgar koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi.

Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir” denilen açıklamada, iddialarda öne sürülen güvenlik veya misilleme endişesine dair bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

DMM ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde THY’nin Libya seferlerinin planlandığı şekilde normal akışında sürdüğünün altını çizdi.

Açıklamada, “Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Yaparsa CHP yapar! Sabah saatlerinde su kuyrukları
Yaparsa CHP yapar! Sabah saatlerinde su kuyrukları

Gündem

Yaparsa CHP yapar! Sabah saatlerinde su kuyrukları

CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek
CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek

Gündem

CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek

Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular
Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular

Medya

Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular

Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha
Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha

Gündem

Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23