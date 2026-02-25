Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı

İftarda hızlı ve fazla yemek yemenin kalp için zararlı olduğunu ifade eden Kuyumcu, "İftara hafif yiyeceklerle başlanmalı, yağ oranı yüksek ve aşırı tuzlu besinlerden uzak durulmalı, yemekler ağır ağır yenmeli ve porsiyonlar küçük tutulmalıdır. Oruç esnasında göğüs ağrısı, belirgin nefes darlığı, baygınlık hissi, yoğun çarpıntı ya da baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkarsa oruç derhal bozulmalı ve en kısa sürede sağlık kurumuna gidilmelidir." dedi.