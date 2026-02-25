  • İSTANBUL
Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı

Kalp sorunu yaşayan hastalar için oruç tutulup tutulmayacağı konusunda uzman hekim net konuştu.

#1
Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı

Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu, yakın zamanda kalp krizi geçiren ve ileri kalp yetmezliği olanların oruç tutmasının riskli olduğunu, tedavisi dengede olan kalp hastalarının ise doktor denetiminde oruç tutabileceğini açıkladı.

#2
Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu, ramazan ayında oruç tutmayı düşünen kalp hastalarının durumunun hastalığın türüne ve derecesine göre değişiklik gösterdiğini belirtti.

#3
Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kuyumcu, düzenli takip altında olup tedavisi stabil olan bazı hastaların hekim denetiminde oruç tutabileceğini kaydetti.

#4
Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı

Doç. Dr. Kuyumcu, "Son dönemde kalp krizi geçirmiş, ileri derecede kalp yetmezliği olan, tansiyonu dengelenmemiş, ağır ritim bozukluğu bulunan ya da yakın zamanda stent veya bypass operasyonu geçirmiş kişilerde oruç tutmak tehlike yaratabilir. Ramazan'da ilaç saatlerinin yeniden ayarlanması zorunludur.

#5
Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı

Özellikle tansiyon düşürücüler, diüretikler ve kan sulandırıcıların mutlaka doktor gözetiminde düzenlenmesi gerekir." uyarısında bulundu.

#6
Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı

Sahuru atlamanın risk oluşturduğunu vurgulayan uzman, "Uzun süren açlık ve susuzluk tansiyon düşüklüğü ile yorgunluğa neden olabilir. Sahurda protein ağırlıklı, az tuzlu ve uzun süre tok tutan gıdalar seçilmeli, iftar ile sahur arasında yeterince su içilmelidir." önerisinde bulundu.

#7
Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı

İftarda hızlı ve fazla yemek yemenin kalp için zararlı olduğunu ifade eden Kuyumcu, "İftara hafif yiyeceklerle başlanmalı, yağ oranı yüksek ve aşırı tuzlu besinlerden uzak durulmalı, yemekler ağır ağır yenmeli ve porsiyonlar küçük tutulmalıdır. Oruç esnasında göğüs ağrısı, belirgin nefes darlığı, baygınlık hissi, yoğun çarpıntı ya da baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkarsa oruç derhal bozulmalı ve en kısa sürede sağlık kurumuna gidilmelidir." dedi.

