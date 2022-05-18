Solcuların bir istismar aracı daha ellerinden alındı!
Solcuların Türkiye'de yaşamasını bile sağlayamadıkları ancak sürekli istismar ettiği Ahmet Kaya'nın şarkıları, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası tarafından söylenecek. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun gözdesi Ertuğrul Özkök'ün "Vay Şerefsiz" manşeti attığı Ahmet Kaya'ya ait 16 parça seslendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, Ahmet Kaya şarkıları konserine ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ahmet Kaya şarkılarını söyleyecek. Ana salonda bugün saat 20.00’de gerçekleşecek “Özgün Müzikte Bir Portre Ahmet Kaya” isimli konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sahneye çıkacak.
Ahmet Kaya’nın şarkılarını, topluluğun solistleri Enver Merallı, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan söyleyecek. Aralarında “Yakamoz”, “Kendine İyi Bak”, “Saza Niye Gelmedin”, “Odam Kireç Tutmuyor”un da bulunduğu 16 parça seslendirilecek. Bir ay önce de Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları CSO tarafından seslendirilmişti.