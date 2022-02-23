Solcular "örnek gazeteci" diye dinliyor ama... Nevşin Mengü reklam yıldızı oldu

Solak güruhun "örnek gazeteci" olarak gösterdiği CHP yandaşı Nevşin Mengü, "reklam yıldızı" olmaya soyundu.

Para kazanmak uğruna gazetecilik ilkelerini ayaklar altına alan Mengü, sosyal medya hesaplarından vitamin içeceği reklamı yaptı.

Mengü yaptığı reklam içerikli paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Mengü'nün bu hareketine Faruk Bildirici'den çok sert tepki geldi.

Mengü'nün alenen reklam yaptığını ve bunun meslek ilkelerine aykırı olduğunu belirten Bildirici yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Nevşin Mengü, örtülü reklam yerine artık işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış. Instagram hesabında bir vitamin desteğinin reklamını yapıyor. Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı."