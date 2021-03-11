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Gündem Solcular gizlese de vatandaşlar gerçeğin farkında... 81 yaşındaki amca gözyaşlarını tutamadı
Gündem

Solcular gizlese de vatandaşlar gerçeğin farkında... 81 yaşındaki amca gözyaşlarını tutamadı

81 yaşındaki Erzurumlu Sıddık dede, korona aşısı için gelen sağlık ekibini görünce devletin verdiği hizmet nedeniyle duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Sıddık dedenin gözyaşları, akıllara BirGün paçavrasının devleti lekelemek için attığı "Elde var sıfır" manşetini getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:36:00 -
Solcular gizlese de vatandaşlar gerçeğin farkında... 81 yaşındaki amca gözyaşlarını tutamadı

Erzurum'da eşi Fariza ile birlikte aşılanan 81 yaşındaki Sıddık Çakmak, evine gelen sağlık ekibini görünce "Bizim sahibimiz var" diyerek sevinç gözyaşları döktü.

Hüngür hüngür ağlayan Çakmak, "Devletime canım feda olsun. Bizim için kalkıp buralara gelmişler. Devletin yanımızda olmasını görmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.

BirGün'ün manşeti akıllara geldi

BirGün, "Bir yılda elde var sıfır" ifadesi kullanarak, AK Parti hükümetinin koronavirüse karşı mücadelesini lekelemeye kalktı. Haberde, virüsün tüm dünyayı kilitlediğine değinilmedi, yalnızca Türkiye üzerindeki etkileri vurgulandı.

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