Solcu T 24’ten ince gönderme: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı kadın yaptılar
Seçim gününe kadar "kazandık, kazanıyoruz" diyen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'a solcu T24’ten ince gönderme yaptı. T24, başını terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın küçük ortağı Uysal'ın ismini 'Gülten' yazarak kadın yaptı.
28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyonun üzerinde oy farkı atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıktı.
Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın küçük ortağı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yaptı.
Uysal'ın sözlerini haberleştiren solcu T24 Uysal'a ince bir gönderme yaptı.
T24 Uysal'ın ismini 'Gülten' yazarak kadın yaptı.