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Gündem Solcu çıldırtma postu! Bu gurur Türkiye’nin… TCG Anadolu denize indi
Gündem

Solcu çıldırtma postu! Bu gurur Türkiye’nin… TCG Anadolu denize indi

Muhalefetin karşı çıktığı projelerden biri olan yerli savaş gemimiz denize indi. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 14:33:00 -

Savunma Sanayii Başkanlığı, büyük ve güçlü Türkiye'nin bekası için "tam bağımsız savunma sanayii" hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, inşası tamamlanan TCG Anadolu gemisi, ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor.

Twitter'dan açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz Anadolu, Bayraktar TB3 SİHA’larımızla donanmamızın gücüne güç katacak." dedi.

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