  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rus Liderden Kur'an-ı Kerim'e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya 'Hu' Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok Kitle imha masalı geri döndü! ABD'den İran'a 'tanıdık' suçlama İZBETON davasında ikinci duruşma Tunç Soyer ve saz arkadaşları hesap veriyor Çok sayıda gözaltı var! İzmir'de suç örgütüne operasyon Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu! "Teslim olmayacağız" diyen Arakçi: Savaşa da hazırız barışa da Ak Partili isimden Tarihi Uyarı: Silahlı Gücün Varsa Liderin Rahat Konuşur! "Fenomen İlahi" Kültürel Uyanışın İşareti mi? MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor
Yaşam Solakların ömrünün sağlaklardan daha kısa olduğu gerçek mi?
Yaşam

Solakların ömrünün sağlaklardan daha kısa olduğu gerçek mi?

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Solakların ömrünün sağlaklardan daha kısa olduğu gerçek mi?

Son yıllarda sosyal medyada dolaşan bir iddia, solakların sağlaklara göre daha kısa yaşadığını öne sürüyor. Peki bu doğru mu? Uzmanlar açıklıyor: Bu, tamamen bir efsaneden ibaret.

Son yıllarda sosyal medyada dolaşan bir iddia, solakların sağlaklara göre daha kısa yaşadığını öne sürüyor. Peki bu doğru mu? Uzmanlar açıklıyor: Bu, tamamen bir efsaneden ibaret.

1980’li yıllarda yapılan bazı araştırmalar, solakların ortalama 9 yıl daha kısa yaşadığını ileri sürmüştü. Ancak bilim dünyası bu çalışmaları ciddi şekilde eleştirdi. Geçmişte solak çocukların sağ eli kullanmaya zorlanması, yaşlı nüfus içinde solakların sayısını az gösteriyordu. Bu da yanlış yorumlara yol açtı.

Günümüzde yapılan kapsamlı araştırmalar, solak veya sağlak olmanın yaşam süresi üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, el tercihinden çok genetik faktörler, beslenme, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerin yaşam süresini belirlediğini vurguluyor.

Yani solak olmak ömrü kısaltmıyor; bu iddia, geçmişin yanlış verilerinden doğan bir şehir efsanesi. Solaklar, tıpkı sağlaklar gibi uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebiliyor.

Gündem

Siyaset

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

