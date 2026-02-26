Solakların ömrünün sağlaklardan daha kısa olduğu gerçek mi?

Son yıllarda sosyal medyada dolaşan bir iddia, solakların sağlaklara göre daha kısa yaşadığını öne sürüyor. Peki bu doğru mu? Uzmanlar açıklıyor: Bu, tamamen bir efsaneden ibaret.

1980’li yıllarda yapılan bazı araştırmalar, solakların ortalama 9 yıl daha kısa yaşadığını ileri sürmüştü. Ancak bilim dünyası bu çalışmaları ciddi şekilde eleştirdi. Geçmişte solak çocukların sağ eli kullanmaya zorlanması, yaşlı nüfus içinde solakların sayısını az gösteriyordu. Bu da yanlış yorumlara yol açtı.

Günümüzde yapılan kapsamlı araştırmalar, solak veya sağlak olmanın yaşam süresi üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, el tercihinden çok genetik faktörler, beslenme, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerin yaşam süresini belirlediğini vurguluyor.

Yani solak olmak ömrü kısaltmıyor; bu iddia, geçmişin yanlış verilerinden doğan bir şehir efsanesi. Solaklar, tıpkı sağlaklar gibi uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebiliyor.