Solaklar birbirine girdi!

Sözcü Gazetesi’nin "Ne sendika kaldı, ne can kaldı" başlıklı haberi ile hedef aldığı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)'ndan çok sert açıklama geldi. TGS yaptığı açıklamada "Sözcü yönetimi, kendi çalışanlarının anayasal hakkını yok sayıyor" suçlamasında bulundu.

Sendikanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Sözcü’nün söz konusu haberinin küpürü paylaşılarak "#Sözcü yöneticileri, işten atma tehdidiyle gazetecileri Sendika’dan istifa etmeye zorluyor. Anayasa'yı çiğneyen bu yöneticiler hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyuna duyururuz." denildi.

Solak medya birbirine girdi

TGS’nin sert açıklamasını mezhepçi Birgün, terör sevici Cumhuriyet ve Karanlık gazete ‘Aydınlık’ manşetten gördü.

TGS: Saygı duymayı öğreteceğiz!

TGS tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sözcü gazetesi yöneticileri, çalışanların sendikalı olma hakkını gasp ediyor. Gazeteciler Sendikası’na üye olan Sözcü çalışanlarına sendikadan istifa etmeleri için üç gündür yoğun bir baskı uygulanıyor. Sözcü yöneticileri, gazetecileri tek tek çağırarak, sendikadan istifa etmeyenleri işten atmakla tehdit ediyor. Anayasayı tanımayan, çalışanların sendika hakkını kabul etmeyen, gazetecilere yönelik saldırgan bir tutum içinde olan Sözcü gazetesi yöneticileri, lafa gelince ülkede hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri savunuyor! Birçok yazarı, çalışanı, hatta sahibi hukuksuz bir şekilde yargılanan ve bu nedenle sendikamızdan her dönemde dayanışma gören Sözcü yönetimi kendi çalışanlarının anayasal hakkını yok sayıyor. Anayasayı çiğneyen, çalışanlara sendikadan istifa etme baskısı yapan bu yöneticiler bir an önce mevcut tutumlarından vazgeçmelidir. Aksi takdirde haklarında yasal işlem başlatmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Türkiye Gazeteciler Sendikası medya sektöründe orman kanununu sona erdirip yerine insanca çalışma düzenini koymaya kararlıdır. Medya yöneticilerine çalışanın hakkına saygı duymayı öğreteceğiz."

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