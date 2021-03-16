Solak medya yine işbaşında... Güldür Güldür’e sahip çıkıp, imamları hedef gösterdiler!

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Milletin milli ve manevi değerleri ile kendilerince alay etmeye alışkın güruhun en büyük destekçisi yalan haberlerin çıkış noktası olan solak medya olmaya devam ediyor.

Show TV’de Ali Sunal’ın sunduğu sözde komedi programı Güldür Güldür’de milletin değerleri ile ‘mizah’ adı altında alay ediliyor.

Skandal programda toplumda saygın bir yeri olan imamlara itibar suikasti yapılan sözde skeçler sahnelenmişti. İmamları itibarsızlaştırmaya yönelik sahneler hem ekran başındaki izleyiciden hemde imamlardan büyük tepki görmüştü. Türk Diyanet-Sen, skecin 'dini değerleri ve dini inançları alaya almak' olduğunu belirterek, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) göreve çağırdı.

Solak medya imamları hedef gösterdi!

Güldür Güldür adlı rezaletin paçadan aktığı skandal programdaki saygısızlığı RTÜK’e şikayet eden imamlar, solak medyanın hedefi oldu.

Kendi değerlerine karşı en ufak bir eleştiriye bile tahammülleri olmayan solak medya, haklarını savunarak şikayette bulunan imamları hedef göstererek büyük bir aymazlığa imza attı.

Solhaber ve ABC gazetesi isimli solak medyanın iki tetikçi sitesi, imamların RTÜK’e şikayetini skandal ifadelerle haberleştirdi.

Solhaber “Din görevlileri alaya alınıyor’ dedi, Güldür Güldür’ü hedef gösterdi” başlığını atarken, ABC gazetesi ise hadsizliğini bir adım daha öteye taşıyarak “Tecavüze, tacize, istismara sessiz kalan 'imamlar' bu sefer ayaklandılar: Güldür Güldür'ü RTÜK'e şikayet ettiler” ifadelerine yer verdi.

Din görevlilerini alaya alan küstah programı savunmak adına, imamları hedef gösteren solak medyanın alçaklığı “Bana attıkları başlığı söyle sana sahiplerini söyleyeyeyim” yorumlarına neden oldu.