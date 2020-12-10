Solak medya bu tabloya kör

Türkiye’deki artan test sayısına oranla tespit edilen vaka seviyesi üzerinden manipülasyona girişen ve ülkemizin pandemiyle mücadelede başarısız olduğu yönünde algı yürütmeye çalışan solak zihniyetin planın suya düştü. Dünyanın en gelişmiş devletleri olarak nitelendiren ülkelerdeki günlük ölüm sayısı bin sınırına yaklaşırken, Türkiye’de ölüm oranları, tedavi sayesinde en alt seviyede tutulması sağlandı. ABD, Fransa, Rusya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerle kıyaslandığında ülkemiz en az vefat sayısına sahipken, iyileştirme oranında da yüzde 90’ları aşan bir başarı seviyesine ulaştı.

Bilinçli çarpıtılıyor

ABD’de bir günde 200 bin vaka tespit edilirken, 2 bin 597 kişi ise ölüyor. Fransa’da yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle günlük 13 bin 713 vaka tespit edilirken, bu vakaların 831’i ölümle sonuçlanıyor. Rusya’da günlük 28 bin 842 vaka varken 456 ölüm gerçekleşiyor. Salgın nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen İngiltere’de 12 bin 881 vaka kayıtlara geçerken, 599 kişi yaşamını yitiriyor. Avrupa’da en iyi olduğu söylenen Almanya’da bile ancak 14 bin civarı günlük vaka saptanırken bunun da 423’ü ölümle sonuçlanıyor. Oysa ülkemiz de artan test kapasitesi sayesinde günlük 33 bin civarı günlük vaka tespit edilirken, ölüm sayısı ise şu ana kadar en yüksek 211 olarak kayıtlara geçti.

Vaka’da 16. Vefatta 20.

Rakamları Akit’e değerlendiren Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Bülent Gökmen, şunları dile getirdi: “Sağlık sistemi ve salgınla mücadelede parmakla gösterilen bir sistemimiz var. Bütün çalışmalar öngörü ile yapılmakta, Bilim Kurulu Kararları ile gerektiğinde özgürlüğü kısıtlayıcı kararları en zorda kalındığı durumlarda alındığı da herkesçe bilinmektedir. Burada son 24 saat içerisinde vaka sayılarının artış gösterdiğini görmekteyiz. DSÖ verilerine göre toplam vaka sayısında Ülke olarak 16. Sıradayız. Yine bu salgının DSÖ verilerine göre hastalık safhasında toplam vefat edenlerin sayıları dünya genelinde artmakta iken ülkemiz vefat sıralamasında 20. sırada yer almıştır. Bizler için tablodaki ‘1’ rakamı dahi istenmeyendir, neden ‘0’ olmasın diyoruz. Bu konuda bütün vatandaşlar olarakta maske, mesafe, hijyene dikkat etmeliyiz. Her ne kadar dikkat etmeyenler, başkalarının hayatını da riske atanlar varsa da bu toplum bilinciyle aşılacaktır.”

İzolasyon ve tedavide iyiyiz

Sayılardaki artışın tespit ve izolasyon sürecinin doğu yönetilmesinden kaynaklı olduğunu belirten Gökmen, şöyle devam etti: “Her ne kadar vaka sayılarında artış gösterilse de hasta ve iyileşme sayılarının gözden kaçırılmaması ve dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Bilim Kurulunun verdiği bilgiler ışığında hep birlikte mücadele edeceğiz. Halkın mücadelesi tedbirdir, devletin mücadelesi ise hem tedbir hem tedavidir. Devletin buradaki müdahalesi vakaları sağlığına kavuşturarak vefati önlemek olacaktır. Bu oranın düşmesi de hastaların iyileşme sayısındaki artış ile sağlanacaktır. Bu mücadelenin sessiz kahramanı sağlıkçılardır.”