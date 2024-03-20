ŞOK’ta akıllı telefon rüzgarı! iPhone ve Galaxy S24 Ultra gibi telefonlar satışta

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan ŞOK, dikkat çekici adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 15'i satışa sunan ŞOK, şimdi ise Samsung Galaxy ve Apple iPhone gibi telefonları raflarında bulundurarak müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte ŞOK'un yeni ürünleri olan Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12'nin fiyatları...

ŞOK, 19 Mart - 26 Mart tarihleri ​​arasında satışa sunulacak ürünler arasında özellikle akıllı telefonların ön plana çıktığını duyurdu. Bu telefonlar arasında amiral gemisi modeller de bulunmakta. Peki fiyatlar nasıl? İşte detaylar:

Samsung'un Ocak ayında tanıttığı Galaxy S24 Ultra'nın 12 GB RAM + 512 GB modeli, 68.999 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Bir alt model olan Samsung Galaxy S24+'ın 12 GB RAM + 256 GB modeli ise 46.199 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacak.

Diğer bir Android amiral gemisi olan Samsung Galaxy S23'ün 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip modelinin fiyatının 30.699 TL olduğu görülüyor. Peki ya Apple'ın ürettiği iPhone'lar?

2020'de piyasaya sürülen iPhone 12'nin 64 GB modeli, 27.999 TL'ye satılacak. Ayrıca, uygun fiyatlı seçenek olan iPhone SE'nin 64 GB modeli 26.999 TL, 128 GB modeli ise 28.999 TL fiyatla sunulacak. Satılan telefonlar arasında Apple ve Samsung dışında modellerin de yer aldığını belirtmek gerekirse, örneğin Xiaomi Redmi 12'nin 8 GB RAM + 128 GB modeli 7.599 TL'ye, vivo Y16'nın ise 3 GB RAM + 32 GB modeli 4.099 TL'ye satılacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ŞOK tarafından satılacak akıllı telefonlar: