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Ekonomi Şoklara karşı en dayanıklı ekonomilerden biriyiz! Türkiye atılım halinde
Ekonomi

Şoklara karşı en dayanıklı ekonomilerden biriyiz! Türkiye atılım halinde

Pandemi tehdidinin büyük ölçüde önüne geçen Türkiye, iç ve dış şoklara karşı dayanıklı ekonomisiyle de tüm dünyanın takdirini topluyor. Makro ve mikro reformları hayata geçirerek yeni bir üretim ile ihracat hamlesi başlatan ülkeyi, yabancı yatırımcı da yakından takip ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:25:00 - 2020-09-22 10:26:35
Şoklara karşı en dayanıklı ekonomilerden biriyiz! Türkiye atılım halinde

Hükümet tarafından reel ekonomiyi güçlendirmek için atılan adımlar meyvelerini veriyor. Pandemi döneminde peşpeşe devreye sokulan makro ve mikro reformlar ile art arda ilan edilen teşvik programları Türkiye’nin V şeklinde toparlanmasına olumlu katkı sunuyor.

Ataklara karşı korunaklıyız

Üretimde ve ihracatta atılım yapan, yabancı yatırımcının radarına giren ülkeye övgü yağıyor. Öyle ki dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin hem küresel salgına hem de kur ataklarına karşı korunaklı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca hükümetin mart ayından bu yana önemli kararlar alarak ekonomiye ivme kattığı kaydediliyor.

Olumlu yorumlar geliyor

Dev fonlar ve reyting kurumlarından da Türkiye’yle ilgili olumlu yorumlar geliyor. Bu durum ekonomi yönetiminin dikkatinden kaçmıyor. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen gün “OECD’nin tahminine göre Çin ile Güney Kore’den sonra pandemiden ‘en az etkilenecek’ üçüncü ülke Türkiye” bilgisini paylaşmış ve “Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek” demişti.

Ekonomistler ise Türkiye’nin salgın krizini hafif atlatması beklenen beşinci ülke konumunda olduğuna işaret ederek, şu görüşleri dile getirdiler: “Ülkeler, süratle toparlanıyorlar. Doğal olarak senaryolar, varsayımlar yeniden ele alınıyor. Öyle ki OECD dünya ekonomisine yönelik daralma tahmini yüzde 6’dan yüzde 4.5’e indirdi. Türkiye’ye yönelik daralma tahminini ise yüzde 4.8’den yüzde 2.9’a çekti. Şükür ki Türkiye, büyüme tahmini yukarıya taşınan ender ülkelerden birisi.

Büyüme hız kazanıyor

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada öncü göstergelerin üçüncü çeyrekte büyümenin hızlanacağını ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’nin ekonomide başarılı bir grafik sergileyerek pek çok OECD üyesini geride bırakacağını belirten Aslanoğlu, “Bu trendin devam edip etmeyeceğini bilemiyoruz” diye konuştu.

Riskler söz konusu

Faiz oranının yükselmesinden, enflasyon ve cari açık riskinin devam etmesinden ötürü dördüncü çeyrekte büyümenin yavaşlayabileceğini aktaran Aslanoğlu, “Bu durum irtifa kaybına neden olabilir” şeklinde konuştu.

Ekonominin yönünü salgının seyrinin belirleyeceğini anlatan Aslanoğlu, “Ne olup biteceğini kestiremiyoruz. Bir varsayımda bulunamıyoruz. Ancak tüm senaryoları da dikkate alıyor ve 2020’de yüzde 2 küçüleceğimizi ya da yüzde 0.5 büyüyeceğimizi düşünüyoruz” diye ekledi.

Dünyadan pozitif ayrışabiliriz

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ise Türkiye’nin üçüncü ve dördüncü çeyrekte iyi bir performans göstereceğinin altını çizerek, “Yılı yüzde 0’ın üstünde, pozitif bir rakamla tamamlayabiliriz. Dünyadan olumlu ayrışabiliriz” dedi.

Türkiye ekonomisini hedef alan algı oyunlarının sürdüğünden de yakınan Alkin, şöyle devam etti: “Reyting kurumu Moody’s, kısa süre önce manipülatif bir rapor yayımladı. Yanlı olan ve tartışmaların odağında yer alan raporda geçen ifadeler ekonominin temel değerleriyle çelişiyor. Tabii Moody’s’in tek taraflı, yalan yanlış açıklamalarını içeride abartan, köpürten çok. Ama inşallah, bunların girişimleri boşa çıkarılacak. İnşallah, 2020 de büyümeyle tamamlanacak ve ülkemizin ekonomide elde ettiği başarıları gölgelemeye yönelik çabalar havada kalacak.

Gözler üçüncü çeyrekte

Reel sektör temsilcileri, gözlerini üçüncü çeyrek verilerine çevirdiler. Türkiye’nin üçüncü çeyrekte güçlü bir büyüme rakamı yakalayacağını vurgulayan İmalatçılar ve ihracatçılar, “Üretim rakamları, cirolar ile perakende satışlarda temmuzda hissedilir artışlar gözlendi. Bütçe rakamları da iyileşmeyi teyit ediyor. Ağustos ayında kamu bütçesi 28.2 milyar fazla verdi. Tüm bunlar ekonomiyi canlı tutmak için atılan adımların sonuç verdiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundular.

Yeni Akit Gazetesi

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