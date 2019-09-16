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Sökeli Öğrencinin Teknofest Başarısı

Söke Ortaokulu 8.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:21
Sökeli Öğrencinin Teknofest Başarısı

Söke Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aslışah Bakırcı, İstanbul’da gerçekleşecek Teknofest’in “İnsanlık Yararına Teknoloji” dalında adını finalistler arasına yazdırdı. Teknofest’te Söke ve Aydın ilini temsil edecek tek öğrenci olan Aslışah Bakırcı; “Serviste unutulan çocuklar” adlı projesi ile finale kalmayı başardı. 19-22 Eylül tarihlerinde yapılacak Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleşecek.


Haber bültenlerinde izlediği serviste unutulan çocuk hikayelerinin kendisini etkilediğini ve bunun üzerine projenin prototipini hazırladığını belirten Aslışah; “Servis minibüslerinde koltukların altına yerleştirilecek sensörlar, belirli bir süre sonunda koltuktaki ağırlığı hissederek ikaz veriyor. Bu projeyi öğretmenlerimle birlikte geliştirdik ve yarışmaya sunduk. Finale kalmayı başardık” dedi.


8 sınıf öğrencisi Aslışah Bakırcı, beraberinde öğretmenleri Adile Aydemir ve Uğur Altın ile Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan’ı ziyaret etti. Perşembe günü İstanbul’a hareket edecek olan öğrenci, Başkan Yardımcısı Mustafa iberya Arıkan’a Teknofest finallerine kaldığı projesi ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan başarısından dolayı Aslışah Bakırcı’yı ve başarısında emeği olan öğretmenlerini kutladı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:21
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