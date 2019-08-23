Söke’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Söke’nin Güllübahçe Mahallesi’nde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Söke’nin Güllübahçe Mahallesi’nde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Sebahattin Çiftçi yönetimindeki 09 S 8295 plakalı araç, Didim istikametinden gelen Caner Karasu’nun kullandığı 09 JU 664 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Caner Karasu’nun kullandığı aracın ön yolcu koltuğunda oturan annesi Bedriye Karasu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.