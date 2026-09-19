Girne açıklarındaki facianın acısı sürüyor: Batan yolcu gemisinde 1 cesede daha ulaşıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine geminin enkazında ulaşıldığını açıkladı. Bulunan naaşın kimlik tespiti için çalışmalara başlanırken faciada can kaybı 15'e yükseldi, kayıp sayısı 13'e düştü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.
Başbakan Üstel, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, kayıp sayısı 13'e düştü. Hayatını kaybeden insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Üstel, KKTC'nin, facianın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini, diğer kayıplara ulaşmak için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktardı.
Alınan bilgiye göre, cesede, batan yolcu gemisinin enkazında ulaşıldı.
ENKAZ 554 METRE DERİNLİKTE
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.
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