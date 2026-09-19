Evlerin balkonuna pet şişe asmanın gizemi çözüldü

Son zamanlarda evlerin balkon korkuluklarında ve pencere kenarlarında sıkça görülen içi su dolu pet şişelerin ardındaki sır anlaşıldı. Özellikle güvercin ve diğer kuşların balkonları kirletmesini veya yuva yapmasını önlemek amacıyla uygulanan bu yöntemin temelinde basit bir optik yanılsama yatıyor.

Güneş ışığı su dolu şeffaf şişeye çarptığında, şişedeki su bir mercek işlevi görerek etrafa sürekli değişen parlak yansımalar ve kırılmalar yayıyor. Kuşların hassas görme duyusu, bu ani ışık oyunlarını bir tehlike veya hareket olarak algıladığından bölgeye yaklaşmaktan çekiniyor. Doğaya ve hayvanlara hiçbir zarar vermeyen bu pratik ve ekonomik çözüm, ev sahipleri arasında hızlı bir çevre dostu yöntem olarak yayılmaya devam ediyor.

Son zamanlarda binaların dış cephelerinde, balkon korkuluklarında ve pencere önlerinde asılı içi su dolu pet şişeler dikkat çekiyor. Çoğu kişinin dekoratif ya da rastgele bir hareket sandığı bu uygulamanın arkasında kent yaşamında pratik bir çözüm yatıyor.

Kent ortamına hızla uyum sağlayan kaya güvercinleri; binaların kornişlerine, pencere önlerine ve saksılara konarak çevre kirliliğine, gürültüye ve hijyen sorunlarına yol açıyor. Ev sahipleri ise kuşlara zarar vermeden balkonlarını temiz tutmanın yollarını ararken çareyi bu pratik yöntemde buluyor.

GÜNEŞ IŞIĞI VE RÜZGAR CAYDIRIYOR

Uygulamanın temelinde, kuşların ani hareketlere ve parıltılara karşı gösterdiği doğal hassasiyet yer alıyor. İçi su dolu şeffaf pet şişeler güneş ışığıyla temas ettiğinde, rüzgarın etkisiyle sallanarak düzensiz ışık yansımaları ve çakmaları oluşturuyor. Bu durum, güvercinlerin alanı güvensiz algılamasına ve yaklaşmaktan vazgeçmesine neden oluyor.

Uzmanlar ve kuş koruma dernekleri, bu yöntemi kuşları tuzağa düşürmeyen, onlara zarar vermeyen ve sadece bulundukları alandan uzaklaşmalarını sağlayan zararsız bir "ürkütme" çözümü olarak değerlendiriyor.

YÖNTEMİN ETKİLİ OLMASI İÇİN BU ŞARTLAR GEREKLİ

Yöntemden verim alabilmek için kullanılan pet şişenin etiketsiz, şeffaf, ezilmemiş ve tamamen suyla dolu olması gerekiyor. Şişenin günün büyük bölümünde güneş alan noktalara, rüzgarda rahatça sallanabilecek şekilde sabitlenmesi önem taşıyor.

Ancak sahadan edinilen tecrübeler, yöntemin her zaman %100 sonuç vermediğini gösteriyor. Başarı oranı bölgenin güneş alma süresine ve kuşların ortama ne kadar adapte olduğuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

GÜVERCİNLERİN ALIŞMAMASI İÇİN YERLERİ DEĞİŞTİRİLMELİ

Kuşların zamanla sabit nesnelere alışabildiğine dikkat çeken uzmanlar, asılan şişelerin yüksekliğinin ve açısının belirli aralıklarla değiştirilmesini öneriyor. Etkiyi artırmak adına su şişelerinin yanında eski CD'ler veya parlak şeritler gibi farklı yansıtıcı materyaller de kullanılabiliyor.

Kalıcı çözümler için ise balkonlarda yiyecek artığı bırakılmaması, konaklamaya uygun kuytu alanların kapatılması veya balkon filesi gibi koruyucu önlemlerin alınması tavsiye edildi. Ayrıca olası kazalara karşı asılan şişelerin düşmeyecek şekilde sağlam bağlanması gerektiği vurgulandı.