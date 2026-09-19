Gözyaşı sağdan akarsa mutluluk, soldan akarsa...

Sosyal medyada sıkça paylaşılan “sağ gözden akan ilk gözyaşı mutluluğu, sol gözden akan ise üzüntüyü gösterir” iddiasının bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.

Bilim insanlarına göre gözyaşının hangi gözden başladığı, kişinin mutlu ya da üzgün olduğu hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Gözyaşlarının bir gözden diğerine göre önce akması, kişinin duygusal durumunu belirleyen bir ölçüt olarak kabul edilmiyor.

Uzmanlara göre duygusal ağlama sırasında beyindeki sinirsel uyarılar gözyaşı bezlerini harekete geçiriyor. Bu süreç yalnızca tek bir gözü değil, her iki gözdeki gözyaşı bezlerini de etkiliyor.

Gözyaşının önce hangi gözden aktığı ise göz yüzeyindeki nem miktarı, gözyaşı kanallarının yapısı, başın duruşu, kişinin yatış yönü, hava akımı ve gözlerden birinin daha fazla tahriş olması gibi fiziksel etkenlere bağlı olarak değişebiliyor.

Bilimsel olarak gözyaşları; göz yüzeyini sürekli nemli tutan temel gözyaşları, soğan, duman veya yabancı cisimlere karşı oluşan refleks gözyaşları ve yoğun duygular sırasında ortaya çıkan duygusal gözyaşları olmak üzere üç grupta inceleniyor.

Sevinç, üzüntü, korku, öfke veya yoğun rahatlama sırasında oluşan duygusal gözyaşları arasında, hangi gözden aktıklarına göre bir ayrım yapılmıyor.

Uzmanlar, bir kişinin duygusal durumunun gözyaşının sağdan ya da soldan başlamasına bakılarak anlaşılamayacağını vurguluyor.