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Sağlık Bakanlığı uyarıyor! Şeker tüketiminde altın gibi kurallar

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Sağlık Bakanlığı uyarıyor! Şeker tüketiminde altın gibi kurallar

Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabileceğini ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskini artırabileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesinin sıvı formda fazladan enerji alımına neden olarak fazla kilo riskini artırabileceği belirtildi. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, sağlıksız gıda tüketiminin azaltılması ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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Foto - Sağlık Bakanlığı uyarıyor! Şeker tüketiminde altın gibi kurallar

Açıklamada ayrıca aile hekimleri tarafından birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında fazla kilo ve diyabet başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yönelik tarama ve değerlendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

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Foto - Sağlık Bakanlığı uyarıyor! Şeker tüketiminde altın gibi kurallar

OKUL GIDASI LOGOSUYLA FARKINDALIK Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminden itibaren kazandırılmasının bireylerin yaşam boyu sürdüreceği davranışlarının oluşumunda önemli etkiye sahip olduğu belirtilerek, "Sağlık Bakanlığı ve paydaş kurumlarla birlikte yürütülen Okul Gıdası Logosu çalışmalarıyla, okul çağındaki çocukların sağlıklı gıda seçeneklerine yönlendirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet konularında eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Foto - Sağlık Bakanlığı uyarıyor! Şeker tüketiminde altın gibi kurallar

Açıklamada, günlük beslenme düzeninde şekerle tatlandırılmış içecekler, tatlılar ve şeker içeriği yüksek ürünlerin tüketim sıklığı ve miktarının azaltılmasının önemine işaret edilerek, "Daha sağlıklı ve besleyici gıdaların tercih edilmesi sağlıklı yaşam anlayışı açısından önem taşımaktadır.

#4
Foto - Sağlık Bakanlığı uyarıyor! Şeker tüketiminde altın gibi kurallar

Bu sebeple; şekerle tatlandırılmış içecekler yerine öncelikle su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi, tatlı ve şekerli ürünlerin küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesi, benzer ürünler arasında şeker miktarı daha düşük seçeneklerin tercih edilmesi, gıdaların etiketlerinin okunarak ürünlerin şeker içeriklerinin değerlendirilmesi önemlidir

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Foto - Sağlık Bakanlığı uyarıyor! Şeker tüketiminde altın gibi kurallar

Aşırı şeker tüketimi konusunda bireylerin yanı sıra ailelerin ve okulların da sürece dahil edilmesi; toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi açısından önemlidir" denildi. (DHA)

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