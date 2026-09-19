Sağlık Bakanlığı uyarıyor! Şeker tüketiminde altın gibi kurallar
Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabileceğini ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskini artırabileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesinin sıvı formda fazladan enerji alımına neden olarak fazla kilo riskini artırabileceği belirtildi. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, sağlıksız gıda tüketiminin azaltılması ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.