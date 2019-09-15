Söke’de ‘İntiharı Önleme’ eğitimi verildi Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenlerine ‘İntiharı Önleme’ konulu eğitim verildi.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenlerine ‘İntiharı Önleme’ konulu eğitim verildi.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Dünya İntiharı Önleme Gününün 2019 yılı teması Uluslararası İntiharı Önleme Derneği tarafından "İntiharı Önlemek için birlikte çalışmak" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürümüz Dr.Esma Gürsoy, hekimlerimizden Dr. Fatma Burcu Türkmen ve Sosyal Hizmet Uzmanımız Dilek Aldemir tarafından, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerine, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi toplantı salonunda "İntiharı Önleme " konulu eğitim verilmiştir” denildi.

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