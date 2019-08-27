0553 313 94 23

Söke’de denetimli serbestlik yükümlülerinden park temizliği

Aydın’ın Söke ilçesinde, denetimli serbestlik yükümlüleri parklarda temizlik çalışması yaptı.

27 Ağustos 2019 Salı 17:21
Söke’de denetimli serbestlik yükümlülerinden park temizliği

Aydın’ın Söke ilçesinde, denetimli serbestlik yükümlüleri parklarda temizlik çalışması yaptı.


Söke Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Söke Belediyesi işbirliği ile yapılan işbirliği ile denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı. Söke Belediyesi’ne ait Yenikent Mahallesi Zeytindalı Parkı ve üniversite karşısı spor alanları denetimli serbestlik yükümlülerinin yaptığı çalışmayla temizlendi.


Söke Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Çağlar da yapılan çalışmaları yakından takip etti. Ali Çağlar; “Adalet Bakanlığı’nın projesi kapsamında çevrenin korunması ve temizlik çalışmaları Perşembe gününe kadar sürecek. Okullarda da temizlik çalışması yanı sıra yıl içerisinde denetimli serbestlik yükümlülerimiz ağaç dikme gibi çeşitli sosyal projelerde de yer alıyorlar. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz, devamı da gelecek” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selçuklu Çiçek Bahçesi şehrin cazibe merkezi oldu
    1. Selçuklu Çiçek Bahçesi şehrin cazibe..
    2. ÇESK futbolla sahaya indi
    3. Rektör Karabulut ve Akademisyenler..
    4. İki motosikletin karıştığı kazada bir..
    5. Elazığ’da ‘Pikniğimi Yapıyorum,..
    6. GÜNCELLEME - Kocaeli'de gasp..
    7. Şemdinli’de trafik kazası 1 kişi..
    8. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro:..
    9. Meral Akşener, Sezai Temelli'nin..
    10. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Şile'de
    11. Söke’de denetimli serbestlik..
    12. NASA Başkanı Plüton'un gezegen..
    13. Çorum leblebisinin lezzeti "bilimsel"..
    14. Kırşehir Belediyesi 260 çocuğu sünnet..
    15. Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
    16. Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü
    17. Çiğli’de Büyük Taarruz söyleşisine..
    18. Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
    19. Samandağ’da drenaj kanalları..
    20. Parmağa sıkışan yüzüğü AFAD ekibi..
    21. CHP’li başkana silahlı saldırıda..
    22. Mete Gazoz: “En büyük amacım çocuklara..
    23. Metin Feyzioğlu: Müthiş destek alıyorum
    24. Türkiye gastronomi tecrübesini Afrika..
    25. Kocatepe’den zaferi dünyaya telsizle..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    27. Sabancı Holding, Yünsa hisselerini..
    28. ESTÜ “Kompozit Fırın” projesini hayata..
    29. Avni Örki’den, 95 milyonluk yatırıma..
    30. ATSO ile GSO arasında kardeş oda..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’