Söke’de baharat yüklü kamyon devrildi Söke-Aydın karayolu Argavlı mevkiinde meydana gelen kazada baharat yüklü kamyon devrildi.

Söke-Aydın karayolu Argavlı mevkiinde meydana gelen kazada baharat yüklü kamyon devrildi.

Edinilen bilgiye göre; E.Y. yönetimindeki 26 UF 871 pilakalı kamyon Söke’den Aydın istikametine doğru hareket halindeydi. Seyir halindeki kamyonun lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon karayoluna devrildi. Sürücü E.Y’nin hafif yaralı olarak atlattığı kaza ucuz atlatılırken, kazayı ilk olarak gören Söke Belediyesi zabıta devriyesi ilk tedbiri aldı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin incelemesinin ardından bir süre trafiğe kapalı olan yol, yeninden kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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