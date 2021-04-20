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Yerel Şoke eden olay: Çiçek sulayan çocuk başından vuruldu!
Yerel

Şoke eden olay: Çiçek sulayan çocuk başından vuruldu!

Adana'da, evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri sulayan çocuk, nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla başından vurularak ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:16:00 -
Şoke eden olay: Çiçek sulayan çocuk başından vuruldu!

Adana'da, evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri sulayan çocuk, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancayla başından ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki Medine Güçlü, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki müstakil evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri suladığı sırada başından tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Güçlü, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güçlü, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan polis, silahı kullanan kişiyi tespit edebilmek için araştırma başlattı.

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