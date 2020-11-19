Şoke eden görüntüler! Putin'in o anları dünya gündemine oturdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı bir telekonferans toplantısındaki öksürük krizi olay oldu.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da vaka ve ölüm sayıları hızla artarken Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telekonferans toplantısında yakalandığı öksürük krizi ülkede korku oluşturdu.
Konuşması sık sık bölünen Putin'in koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı merak konusu olurken Kremlin açıklama yapmak zorunda kaldı ve iddiaları yalanladı.