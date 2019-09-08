Şoke eden görüntü! Karadeniz sahilinde iskelet ve şort bulundu
Sakarya'nın Karaboğaz sahilinde ava giden avcılar tarafından şort ve iskelet bulundu.08 Eylül 2019 Pazar 14:59
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Karadeniz sahilinde iskelet bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kaynarca’nın Karaboğaz sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ava giden avcılar sahilde iskelet ve şort görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı.
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