Şoke eden dava: 13 yaşındaki çocuğa 109 ayrı suçlama

Avustralya’nın Melbourne kentinde görülen davada, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haftalar boyunca çok sayıda suça karıştığı iddia edildi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre zanlı hakkında hırsızlık, konutlara izinsiz girme ve başkalarını tehlikeye atan eylemler dahil toplam 109 ayrı suçlama bulunuyor.

HER GÜN SUÇ İŞLİYOR

Soruşturmada görev alan polis yetkilisi Jarryd Grey, mahkemede verdiği ifadede genç kızın “neredeyse her gün suç işlediğini” ve eylemlerinin giderek arttığını söyledi.

Grey, zanlının suçları sosyal medyada dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğini ve bu davranışların kendi çevresinde “statü kazandırdığına inandığını” belirtti.

BİRİNE ARABAYLA ÇARPMANIN CEZASINI ARAŞTIRMIŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen görüntülerde, zanlının çalıntı bir araçla bir bisikletliye doğru kasten yöneldiği öne sürüldü. Olayda 45 yaşındaki bisikletlinin yaralandığı, boyun ağrısı, baş dönmesi ve konuşma bozukluğu yaşadığı bildirildi.

Polis ayrıca zanlının olaydan kısa süre sonra internette “birine araçla çarpmanın cezası”nı araştırdığını ve bunun eylemin kasıtlı olduğuna işaret ettiğini savundu.

TOPLUMUN GÜVENLİĞİ İÇİN RİSK

Mahkeme, zanlının serbest bırakılması halinde toplum güvenliği açısından ciddi risk oluşturacağı gerekçesiyle kefalet talebini reddetti. 13 yaşındaki kızın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yetkililer, zanlının 21 gün sonra yeniden hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Davanın, hem çocuk suçluluğu hem de sosyal medya etkisi açısından yakından takip edildiği belirtiliyor.