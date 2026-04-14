Binlerce ABD askeri Çin sınırında!

ABD, Filipinler ve diğer ülkeler arasında düzenlenecek ortak askeri tatbikata 17 binden fazla askeri personelin katılması bekleniyor. Çin ile yaşanan gerilimler ve Orta Doğu’da devam eden savaşın gölgesinde gerçekleştirilecek bu tatbikatın, “Bloomberg”e göre bugüne kadarki en büyük ortak tatbikat olacağı belirtiliyor.

ABD Deniz Piyadeleri, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avustralya, Japonya, Kanada, Fransa ve Yeni Zelanda’nın da “omuz omuza” anlamına gelen ve Tagalog dilinde “Balikatan” olarak adlandırılan tatbikata katılacağını duyurdu. Tatbikatın 20 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Ayrıca 17 ülke daha kara, deniz, hava ve siber alanlarda gerçekleştirilecek bu tatbikatlara gözlemci olarak katılacak. Katılımcı sayısının, 2024 yılında kaydedilen 16 bin personellik önceki rekoru aşacağı ifade edildi. ABD, tatbikata kaç askerle katılacağını açıklamazken, geçen yıl 9 bin ABD askeri ile 5 bin Filipin askeri tatbikatta yer almıştı.

Filipinler Ordusu’ndan Tümgeneral Francisco Lorenzo Jr., ABD Deniz Piyadeleri tarafından yayımlanan açıklamada, “En eski müttefiklerimiz ve birçok ortağımızla omuz omuza eğitim yapmak, kuvvetlerimizin her türlü zorluğa birlikte karşı koymaya hazır olmasını sağlar” dedi.

Açıklamaya göre tatbikatlar, deniz güvenliği, kıyı savunması ve müşterek entegre ateş gücünün koordinasyonu gibi alanlarda savaş becerilerinin geliştirilmesini kapsayacak.

Bu rekor düzeydeki askeri yığınak, Ukrayna’dan İran’a uzanan çatışmaların ve Çin’in askeri kapasitesini artırmasının, karar alıcıları savunma hazırlıklarını güçlendirmeye yönelttiği bir dönemde gerçekleşiyor.

“Bloomberg”e göre bu tatbikatlar, Filipinler’in Güney Çin Denizi’ndeki bölgesel anlaşmazlıklar nedeniyle dış savunmaya yöneldiğini gösteriyor. Söz konusu deniz, zengin kaynaklara sahip olup Çin geniş bir egemenlik iddiasında bulunuyor; Manila ise bu alanların kendi münhasır ekonomik bölgesinin parçası olduğunu savunuyor.

Filipinler, hafta sonu yaptığı açıklamada Çin güçlerinin, “Mischief” ve “Subi” resifleri üzerinde rutin gözetim görevi yapan sahil güvenlik uçağına lazer benzeri ışıklar yönelttiğini bildirdi. Bu bölgeler, Çin’in askeri altyapı kurduğu yapay adaların bulunduğu tartışmalı sularda yer alıyor.

Pazartesi günü Manila ayrıca, Çin’e ait teknelerin “İkinci Thomas Resifi” bölgesine siyanür döktüğünü ve bunun buradaki askeri varlığın güvenliğini etkileyebileceğini öne sürdü. Pekin ise bu suçlamaları “güvenilir değil ve yanıt vermeye değmez” olarak nitelendirdi.

ABD Deniz Piyadeleri’ne göre dört ülkeye ait gemiler, Filipinler’in Güney Çin Denizi’ne bakan batı kıyısı boyunca birkaç gün sürecek çok uluslu deniz tatbikatına katılacak. Tatbikatlar; gemi konuşlandırmaları, gerçek mühimmatla atışlar, denizaltı savunma harbi ve arama-kurtarma faaliyetlerini içerecek.

Bu yıl ilk kez Japon kuvvetleri de “Balikatan” tatbikatı kapsamında muharebe eğitimlerine katılacak. Tokyo ile Manila arasında imzalanan karşılıklı erişim anlaşması sayesinde mümkün olan bu katılım, daha önce Japonya’nın yalnızca gözlemci olarak yer aldığı tatbikatlardan farklı bir aşamaya işaret ediyor.