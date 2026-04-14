Adalet kapısında Bedriye Anne’nin feryadı: Kızım Gülistan’a ne oldu?
Adalet kapısında Bedriye Anne'nin feryadı: Kızım Gülistan'a ne oldu?

Tunceli’de 2341 gündür süren karanlık, Başsavcı Ebru Cansu’nun "cinayet" şüphesiyle başlattığı dev operasyonla aralanırken; adliye önünde yıllardır nöbet tutan Bedriye Doku’nun feryadı Türkiye’nin kalbine dokundu. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla aralarında kritik isimlerin de bulunduğu şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan acılı anne, ‘6 yıldır ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor, Gülistan’dır diye koşuyorum ama o değil. Siz o kızdan ne istediniz?’ sözleriyle 6 yıllık zulmün faturasını sordu.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, yıllardır beklenen adalet ışığı nihayet yandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘cinayet’ şüphesiyle 7 ilde eş zamanlı dev operasyonlar düzenlendi.

Aralarında Gülistan’ın eski sevgilisi Zeinal Abakarov ve dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kızının cenazesini almadan Tunceli’den gitmeyeceğini ifade eden Anne Bedriye Doku, ‘6 yıldır biz biliyoruz. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece’ dedi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku’nun sevgilisi Zeinal Abakarov’un da bulunduğu öğrenildi.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında anne Bedriye, baba Halit, abla Aygül Doku ve avukatları Ali Çimen Tunceli Adliyesi’nde bekleyişini sürdürüyor.

Abla Aygül Doku, "7 yıldır kızımızı bizden aldılar. Tüm Türkiye’nin adaletini canlandıran, umudumuzu yeşerten Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanımız ve başsavcımıza teşekkür ediyorum. Bunun daha 2. ve 3. dalgası var. Gece gündüzünü katıp bizi adalete inandıran başsavcımız Ebru Cansu’nun vicdanına bırakıyoruz. Bu bir vahşet ve caniliktir. Başsavcımız tarihi bir adım attı, tarih yazıyor ama bu tarihi yazışının sonucu nasıl olacak sadece onu istiyoruz. Sonuna kadar gidilmesi istiyoruz. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Bunun üstünün örtülmesini istemiyoruz" diye konuşu.

Kızının cenazesini almadan Tunceli’den gitmeyeceğini ifade eden anne Doku, "6 yıldır biz biliyoruz. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor ben diyorum Gülistan’dır, koşuyorum Gülistan değil. Siz o kızdan ne istediniz" şeklinde konuştu.

