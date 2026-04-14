Adalet kapısında Bedriye Anne’nin feryadı: Kızım Gülistan’a ne oldu?
Tunceli’de 2341 gündür süren karanlık, Başsavcı Ebru Cansu’nun "cinayet" şüphesiyle başlattığı dev operasyonla aralanırken; adliye önünde yıllardır nöbet tutan Bedriye Doku’nun feryadı Türkiye’nin kalbine dokundu. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla aralarında kritik isimlerin de bulunduğu şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan acılı anne, ‘6 yıldır ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor, Gülistan’dır diye koşuyorum ama o değil. Siz o kızdan ne istediniz?’ sözleriyle 6 yıllık zulmün faturasını sordu.