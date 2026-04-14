Yankee'nin kalbinde İran depremi! Uydu görüntüleri deşifre etti: Kuveyt’teki ABD üsleri alev alev, helikopterler hurdaya döndü!

Uydu görüntülerinde, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Kuveyt'teki iki Amerikan üssünde ABD ordusuna ait CH-47 Chinook ve Sikorsky CH-53 Sea Stallion modeli iki helikopterin daha İran'ın misillemelerinde vurulduğu görüldü.

İran basını, İran'ın karşı saldırılarında Kuveyt'teki Kamp Buehring ve Ali el-Salim Hava üslerindeki hasarın uydu görüntülerini paylaştı.

Görüntüler, Kuveyt'teki Kamp Buehring'in ana pistinde, 29°21'12.23"N, 47°31'04.26"E koordinatlarında bir ABD ordusuna ait CH-47 Chinook ağır yük helikopterinin vurulduğunu gösteriyor.

Bir başka görüntüde de Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü içindeki bir helikopter pistinde, Sikorsky CH-53 Sea Stallion olduğu düşünülen büyük bir helikopterin de vurulduğu görülüyor.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılar başlatmıştı.

Saldırılarda ABD'ye ait üslerdeki birçok uçağın da kullanılamaz hale geldiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.

Amerikan uydu görüntüleme şirketi Planetlabs, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, uydu görüntüleme cihazı sağlayıcılarından savaş bölgesine ait görüntülerin dağıtımını süresiz olarak ertelemelerini istediğini duyurmuştu.