Diplomaside sıcak saatler! Hakan Fidan'dan Pakistan'a kritik telefon: ABD-İran hattındaki gizli pazarlıklar masaya yatırıldı!
Bölgesel gerilimin düşürülmesi için mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasındaki görüşmeler ve gelecek günlerde atılacak adımlar değerlendirildi.