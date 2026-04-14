Okulda dehşet saçan magandaya Bakan Tekin'den sert tepki!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir eski öğrencinin ilim yuvasına silahla dalarak gerçekleştirdiği alçak saldırı, tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. 16 kişinin yaralandığı vahşet sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim camiasını sarsan olaya ilişkin en üst perdeden kararlılık mesajı verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen silahlı saldırının herkesi derinden sarstığını ve büyük üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

 

Olayda yaralanan vatandaşlara acil şifa, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Tekin, şunları kaydetti:

"Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir. Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."

Sadık

Alınacak ilk ciddi önlem zorunlu eğitimin kaldırılması. Veya hiç olmazsa 8 yıla indirilmesi. Bütün okullar rahatlar. Bu zorbalar okullara uğramaz. Eğitim eğitilmek isteyen cocukların mekanı olur, serserilerin değil

Hamdi

Paralı özel okul paralı taşıma paralı kurs en sonunda paralı katiller üretir bu sistem kim parayı verirse ona hizmet eder özel sınıflandırma kendine özel eğitim verir ne vatan sevdası olur nede millet sevdası özel okullarda yetişen bu ülkenin evlatları Allaha emanet devletin bu konuda geç kalmadan önlem alması şart özel okullarda bu tip öğrenciler çok
