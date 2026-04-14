İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’den tazminat talep ederek, bu ülkeleri ABD ve israilin İran’a karşı yürüttüğü savaşa katılmakla suçladı. İran, beş ülkeden tazminat talep etti ve ABD’yi deniz ablukasından sorumlu tuttu.

İravani, United Nations Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta, Washington’un uyguladığı deniz ablukasının “İran’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal” olduğunu ve uluslararası hukukun güvence altına aldığı seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

İranlı diplomat, ABD’nin bu “uluslararası hukuka aykırı” eylemden ve bunun bölgesel ile küresel barış ve güvenlik üzerindeki tüm sonuçlarından “tam sorumlu” olduğunu vurguladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı ise, “Biz bu boğazı kullanmıyoruz ve ihtiyacımız yok, ancak hiçbir ülkenin dünyayı şantajla tehdit etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Ayrıca Trump’ın “İran anlaşma istiyor” yönündeki son açıklamalarının, Washington’un müzakerelere dönme konusunda “ilgili olmadığı” yönündeki söylemleriyle çeliştiği ifade edildi.