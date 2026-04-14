Afrika'dan yola çıktı geliyor! 6 ili etkileyecek

Yurdun bazı bölgelerinde bugünden itibaren toz taşınımı etkili olacak.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında bugün akşamdan 16 Nisan Perşembe gecesine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesi bugün akşam saatlerinden itibaren Perşembe günü gece saatlerine kadar Afrika üzerinden gelecek toz bulutunun etkisinde kalacağı kaydedildi.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Muğla çevrelerinde 14 Nisan 2026 Salı günü akşam saatlerinden itibaren 16 Nisan 2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

MGM’nin toz taşınımı nedeniyle sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla.