Bakan Ersoy'dan dijital çağ uyarısı: Dijital dünya gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getiriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) gerçekleştirilen “2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican Tanıtım Töreni”ne katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Andican Vali Yardımcısı Elyorbek Holmirzayev’in ev sahipliği yaptığı tören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal’ın da katılımıyla düzenlendi.

Program kapsamında Bakan Ersoy, Türk dünyasının ortak değerler etrafında güçlenen birlik anlayışına dikkat çekti.

“YENİ NESLİN ÖZ KİMLİKLERİNİ SAHİPLENMESİNİ SAĞLAMALIYIZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türk dünyasının birlik ve kültürel hafızasını koruma sorumluluğuna işaret ederek bu sürecin günümüzde farklı araçlarla devam ettiğini belirtti.

Ersoy, dijitalleşmenin etkilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden bize kim olduğumuzu unutturmak, Türk milletinin dallarını gövde ve köklerinden koparmak için zorla, zulümle yapılanlar bugün popüler kültür adı altında, özellikle sosyal medya ve dijital dünya üzerinden maruz kaldığımız içeriklerle yapılmaktadır. Dijitalleşen dünya ve teknoloji kullanımıyla hayatımızın olağan akışına her gün, her an dâhil ettiğimiz sayısız söylem, görsel ve işitsel yapımlar gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getirmektedir.”

Bakan Ersoy şöyle devam etti:

“Dolayısıyla bizler toplumlarımızın, özellikle çocuk ve gençlerimizin bu noktada bilinçlenmelerini, öz kimliklerini öğrenmelerini ve sahiplenmelerini sağlamakla mükellefiz.”

ASTANA'DA BAŞLAYAN SÜREÇ ANDİCAN İLE SÜRÜYOR

Konuşmasında TÜRKSOY’un rolüne de değinen Ersoy, kurumun Türk dünyasının ortak kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Türk Dünyası Kültür Başkenti programının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, programın 14 yıldır kültürel ve sanatsal etkileşimi güçlendirdiğini ve uluslararası görünürlüğü artırdığını söyledi.

Astana ile başlayan sürecin 13 şehirde devam ettiğini belirten Ersoy, bu kültürel zincirin Andican ile sürdüğünü vurguladı.

ANDİCAN'IN TARİHÎ VE FİKRİ MİRASI

Bakan Ersoy, Andican’ın Türkistan coğrafyasındaki tarihsel önemine dikkat çekerek şehrin ilim, sanat ve devlet geleneği açısından güçlü bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Büyük devlet adamı ve düşünür Zahirüddin Muhammed Babür’ün doğduğu yer olan Andican’ın, Türk ve dünya tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Ersoy, şehrin aynı zamanda Türk dünyasının fikri uyanışına yön veren önemli isimler yetiştirdiğini dile getirdi.

Ersoy, Andican doğumlu büyük şair ve düşünür Abdülhamid Süleymanoğlu’nun (Çolpan) Türk dünyasına katkılarını hatırlatarak onun birlik ve ortak dil bilinci üzerine ortaya koyduğu fikirlerin bugün de etkisini sürdürdüğünü söyledi.

ERSOY'DAN ORTAK GELECEK VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Programda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in liderliğinde şekillenen reform sürecine de değinen Bakan Ersoy, Andican’da tarihî miras ile modern kalkınmanın birlikte ilerlediğini ifade etti.

Türkiye’nin Türk dünyasıyla bütünleşmeyi stratejik öncelik olarak gördüğünü vurgulayan Ersoy, bu doğrultuda atılan adımların desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu hedefe hizmet edecek politikaları kararlılıkla yürütüyor, bu yolda kardeşlerimizin attığı her adımı da destekliyoruz. Andican’ın bu önemli sürecine de aynı şekilde desteğimizi sürdüreceğiz. Şüphe yoktur ki ortak tarih, ortak kültür ve ortak gelecek vizyonu bizleri daha güçlü bir birlikteliğe taşımaktadır."

Konuşmasının sonunda Andican’da 2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Ersoy, TÜRKSOY’un çalışmalarını tebrik ederek sözlerini tamamladı.

Programda konuşmaların ardından tanıtım filmi gösterimi, sergi gezisi ve Andican’a özgü müzik ve performanslar sahnelendi.