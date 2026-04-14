İstanbul açıklarında zehir tacirlerine darbe! 200 kilo zehir ele geçirildi: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Güvenlik güçlerinin titiz takibi ve istihbarat çalışmaları neticesinde düğmeye basılan operasyonda, İstanbul açıklarında bir tekneye baskın düzenlendi. Denizlerin ortasında kıskıvrak yakalanan şebekenin üzerinden tam 200 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

6 zehir taciri paketlendi

Gençlerimizi zehirlemek için fırsat kollayan şer odaklarına mensup 6 şüpheli, kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından derhal gözaltına alındı. Operasyon anında kaçmaya fırsat bulamayan zanlıların, uyuşturucu maddeyi hangi kanallarla piyasaya sürmeye çalıştıkları mercek altına alındı.

Bakanlıktan kararlılık mesajı

İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada organize suç örgütlerine ve uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonların "sıfır tolerans" ilkesiyle devam edeceğini vurguladı. İstanbul'un ve Türkiye'nin her köşesinde zehir tacirlerinin nefesini enselerinde hissedeceği bir kez daha tescillenmiş oldu.