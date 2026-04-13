Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık

Sayan'ın açıklamalarına göre, İranlı bir dolandırıcı "Erdoğan'ın kaseti var" yalanıyla CHP yönetiminin kapısını çaldı. Kaset hırsıyla gözü dönen CHP'liler, dolandırıcıya sorgusuz sualsiz 20 bin dolar teslim etti.

Sayan, partinin bu parayı "siyasi bir koz" elde etme umuduyla gözden çıkardığını vurguladı.

"İran'da vekilleri peşine takıp gezdirdi"

Dolandırıcının sadece parayı almakla yetinmediğini, CHP milletvekillerini peşine takarak İran'a kadar götürdüğünü belirten Savcı Sayan, yaşanan trajikomik olayları anlattı.

Vekillerin büyük bir gizlilikle gittiği İran topraklarında, dolandırıcının tüm heyeti nasıl parmağında oynattığını canlı yayında detaylandırdı.

"PKK geliyor diyerek dağa taşa sürdü"

Olayın en utanç verici kısmını ise Sayan şu sözlerle aktardı: Parayı cebine koyan dolandırıcı, "PKK sizi fark etti, hemen buradan kaçmanız lazım" diyerek milletvekillerine korku saldı. Terör örgütü korkusuyla panikleyen CHP heyeti arkasına bakmadan kaçarken, dolandırıcı da bu karmaşada izini kaybettirdi. Sayan, koca bir partinin düştüğü bu durumun "akıl tutulması" olduğunu ifade etti.