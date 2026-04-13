Erdoğan'ın kaseti var dediler İran'a gittiler! CHP'li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı televizyon programında siyaset gündemine bomba gibi düşen bir skandalın perdesini araladı. CHP'nin kirli siyaset uğruna nasıl bir tuzağa çekildiğini anlatan Sayan, ana muhalefet partisinin içine düştüğü aciziyeti tek tek deşifre etti.

Sayan'ın açıklamalarına göre, İranlı bir dolandırıcı "Erdoğan'ın kaseti var" yalanıyla CHP yönetiminin kapısını çaldı. Kaset hırsıyla gözü dönen CHP'liler, dolandırıcıya sorgusuz sualsiz 20 bin dolar teslim etti.

Sayan, partinin bu parayı "siyasi bir koz" elde etme umuduyla gözden çıkardığını vurguladı.

 

"İran'da vekilleri peşine takıp gezdirdi"

Dolandırıcının sadece parayı almakla yetinmediğini, CHP milletvekillerini peşine takarak İran'a kadar götürdüğünü belirten Savcı Sayan, yaşanan trajikomik olayları anlattı.

Vekillerin büyük bir gizlilikle gittiği İran topraklarında, dolandırıcının tüm heyeti nasıl parmağında oynattığını canlı yayında detaylandırdı.

 

"PKK geliyor diyerek dağa taşa sürdü"

Olayın en utanç verici kısmını ise Sayan şu sözlerle aktardı: Parayı cebine koyan dolandırıcı, "PKK sizi fark etti, hemen buradan kaçmanız lazım" diyerek milletvekillerine korku saldı. Terör örgütü korkusuyla panikleyen CHP heyeti arkasına bakmadan kaçarken, dolandırıcı da bu karmaşada izini kaybettirdi. Sayan, koca bir partinin düştüğü bu durumun "akıl tutulması" olduğunu ifade etti.

 

Göz kamaştıran mekanların karanlık yüzü deşifre oldu! Bebek, Etiler ve Kuruçeşme hattında uyuşturucu baskını

Göz kamaştıran mekanların karanlık yüzü deşifre oldu! Bebek, Etiler ve Kuruçeşme hattında uyuşturucu baskını

İran'a verilen süre doldu! Hürmüz'de ABD ablukası başladı! Trump: Yaklaşan gemileri imha ederiz

İran’a verilen süre doldu! Hürmüz’de ABD ablukası başladı! Trump: Yaklaşan gemileri imha ederiz

Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!

Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!

Herkes İran'dan misilleme beklerken... İsrail'in kalbini İHA ile vurdular

Herkes İran'dan misilleme beklerken... İsrail'in kalbini İHA ile vurdular

Derdimiz memleket

İranlı o para sana helal olsun az bile almışsın. “ Ak parti dünyanın en güzel işini yapsa bile iyi yaptı “ demeyiz diyen zihniyetten başka ne beklenir

5 KSET

Trumpun elin deymiş, yabancı basında varmış, alamancılar kahvede konuşuyor.
+90 (553) 313 94 23