  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İhanetin böylesi! 20 yıldır çalıştığı iş yerini 25 milyon lira dolandırmış Mansur’un yolsuzluk dosyaları raftan iniyor! Peşkeşe soruşturma İBB’den boykotu delen hamle! Starbucks’a kampanya kıyağı AİHM hırsıza sahip çıkıyor Bakan Uraloğlu duyurdu… Pilotluk sınavları 6 ildeki 12 merkezde yapılacak CHP'li İzmir Büyükşehir'in dolandırdığı vatandaşlar konuştu! "15 yıl geçti evler yok" Kaos başladı: Gemiyi taradılar! Bahçeli'den önemli açıklamalar ABD’yi çıldırtan geçiş! Ablukayı deldi, Hürmüz Boğazı'ndan geçti Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında karar! Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezasıa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında karar! Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezasıa

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2013 yılındaki başbakanlığı döneminde hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin'de yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis verildi.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı, avukatı ise Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu yazılı savunması okundu.

 

Beyanları dinleyen hakim, Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a yönelik 2013'teki sözleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis verilmesi yönünde hüküm kurdu. Hakim, söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Mersin'de çeşitli mitinglerde yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan dava açılmış, Kılıçdaroğlu'nun 2013 yılında Ankara mitingindeki benzer ifadelerine yönelik suçlamaları içeren dosyanın da Mersin'deki davayla birleştirilmesine karar verilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yemezler

Ucuz algı oyunları. Maksat, aparat Kemal algısı memleketi sardı, paradoks kararla kafalar karışsın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23