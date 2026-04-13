  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin devri söz konusu değil Rum ve Yunan avucunu yaladı CHP’de soğuk rüzgârlar! Kılıçdaroğlu, Özel'in elini sıkmadı Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı Gerici Ertuğrul’a tokat gibi cevap! “Hayalleriniz vız gelir, Milli İrade tırıs gider” Rusya'dan İran'a 'zenginleştirilmiş uranyum' teklifi İsrail'i İran korkusu sardı Dervişoğlu ne dediklerinin farkında mı? Cindoruk’un cenazesinde yalan rüzgarı CHP’li Buca Belediyesi’nden vahşi çöp depolama alanı Bilinmeyen(!) nedenle yangın çıktı Netanyahu fitne saçıyor! Açık açık desteğini duyurdu İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: İzmir’de örnek davranış! Yolunu kaybeden yaşlı kadına taksici siper oldu
Gündem Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi
Gündem

Kirli siciliyle Avrupa'nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi

Macaristan'daki seçim sonuçlarının ardından Türkiye'deki malum çevrelerin "zafer" çığlıkları attığı Peter Magyar hakkında, sosyal medya platformlarında paylaşılan çarpıcı bilgiler gündeme bomba gibi düştü. Kullanıcıların elden ele yaydığı ve Magyar'ın karanlık geçmişini gözler önüne seren o paylaşımlar, Avrupa'nın yeni gözdesinin aslında ne kadar kirli bir sicile sahip olduğunu kanıtlıyor.

Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlarda, Peter Magyar'ın "demokrasi kahramanı" imajının altındaki gerçekler bir bir sıralandı. Takipçilerin dikkat çektiği en sarsıcı iddia; Magyar'ın eski eşi Judit Varga'ya uyguladığı şiddet oldu. Kullanıcılar, çocuklarının önünde eşini darp ettiğini itiraf eden bir ismin nasıl "özgürlükçü" olarak pazarlandığını sorgularken, Magyar'ın "Evet, birkaç kez vurdum" şeklindeki kan donduran itirafı yeniden dolaşıma girdi.

 

Paylaşımlar "Torpil" ağını deşifre etti

Dijital mecralarda paylaşılan bir diğer önemli detay ise aile boyu kadrolaşma skandalı. Magyar'ın, bakan olan eşinin nüfuzunu kullanarak annesini en yüksek yargı organlarından birinin başına getirttiğine dair belgeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Liyakat bunun neresinde?" yorumlarıyla paylaşıldı. Bu paylaşımlar, Magyar'ın halkçı maskesinin ardındaki "torpilci" yüzünü bir kez daha tescilledi.

 

Vicdanları yaralayan o "tekme" hatırlatıldı

Sosyal medya kullanıcıları, mülteci bir çocuğu tekmeleyen gazeteciye avukatlık yaparak destek veren Magyar'ın mülteci düşmanı geçmişini de unutmadı. "Mülteci çocuğa atılan tekmenin arkasındaki isim" etiketiyle paylaşılan bilgiler, Magyar'ın karanlık zihniyetini deşifre etti. Paylaşımların ortak noktası ise şu oldu: Orban'ın çırağı olarak yetişen ve kirli bir sicille koltuğa oturan bu isim, sadece daha genç bir Orban modelinden ibaret.

Macaristan'da 16 yıllık Orban devri kapandı! Müstakbel Başbakan Peter Magyar kimdir?
Macaristan'da 16 yıllık Orban devri kapandı! Müstakbel Başbakan Peter Magyar kimdir?

Dünya

Macaristan'da 16 yıllık Orban devri kapandı! Müstakbel Başbakan Peter Magyar kimdir?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Yeni zelenski
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23