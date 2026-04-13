Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi

Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlarda, Peter Magyar'ın "demokrasi kahramanı" imajının altındaki gerçekler bir bir sıralandı. Takipçilerin dikkat çektiği en sarsıcı iddia; Magyar'ın eski eşi Judit Varga'ya uyguladığı şiddet oldu. Kullanıcılar, çocuklarının önünde eşini darp ettiğini itiraf eden bir ismin nasıl "özgürlükçü" olarak pazarlandığını sorgularken, Magyar'ın "Evet, birkaç kez vurdum" şeklindeki kan donduran itirafı yeniden dolaşıma girdi.

Paylaşımlar "Torpil" ağını deşifre etti

Dijital mecralarda paylaşılan bir diğer önemli detay ise aile boyu kadrolaşma skandalı. Magyar'ın, bakan olan eşinin nüfuzunu kullanarak annesini en yüksek yargı organlarından birinin başına getirttiğine dair belgeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Liyakat bunun neresinde?" yorumlarıyla paylaşıldı. Bu paylaşımlar, Magyar'ın halkçı maskesinin ardındaki "torpilci" yüzünü bir kez daha tescilledi.

Vicdanları yaralayan o "tekme" hatırlatıldı

Sosyal medya kullanıcıları, mülteci bir çocuğu tekmeleyen gazeteciye avukatlık yaparak destek veren Magyar'ın mülteci düşmanı geçmişini de unutmadı. "Mülteci çocuğa atılan tekmenin arkasındaki isim" etiketiyle paylaşılan bilgiler, Magyar'ın karanlık zihniyetini deşifre etti. Paylaşımların ortak noktası ise şu oldu: Orban'ın çırağı olarak yetişen ve kirli bir sicille koltuğa oturan bu isim, sadece daha genç bir Orban modelinden ibaret.